Zaira Nara tuvo una entrevista con Fer Dente y sorprendió al hacer una revelación sobre su pasado con su ex, Diego Forlán.

A 12 años de su escandalosa separación, la modelo hizo referencia al tuit que escribió luego de romper su compromiso con el exfutbolista. “Menos mal que no me casé” fue el mensaje que Nara tuitteó anunciando a sus seguidores que la boda había sido cancelada.

Ahora, en referencia a ese mensaje, la hermana de Wanda Nara decidió revelar el contexto en que lo escribió: “Con mis amigas somos muy clan. Y en esta oportunidad, me había separado y había sido algo bastante heavy, sobre todo para la edad que yo tenía que era 21 años. Era como el fin de la vida. Levanté el teléfono, les dije a mis amigas que me peleé y organizaron un viaje a Pinamar”, comenzó relatando Zaira.

“A los dos minutos estaba sentada en un auto con un bolsito escuchando temas de Ricardo Arjona, Luis Miguel y Alejandro Sanz. Así toda la ruta 2 y me dijeron ‘así llorás y te descargás todo’. Y atrás venía mi hermana porque ella no se podía perder una”, agregó la modelo.

El momento en que Zaira Nara escribió el tuit sobre su ruptura con Diego Forlán

Fue en ese momento en que Zaira Nara relató el contexto en el que terminó escribiendo el mensaje en cuestión: “Y en una de las juntadas con mis amigas, una dijo poné un tuit para comunicarlo a los medios. Me dijo ‘¿y si ponés menos mal que no me casé?’. Y yo lo puse, pero lo puse con una inocencia…”.

“Así que fue una idea de una amiga, que después no se hizo cargo porque lo tiró y se fue a hacer unos mates. Y me acuerdo que me escribió Luis Ventura”, concluyó.