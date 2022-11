Zaira Nara lanzó una contundente frase sobre Wanda Nara y Mauro icardi: "Te juro que ya no les creo"

Zaira Nara tiene la costumbre de ser muy directa y picante en sus respuestas a la prensa. Consultada por Wanda Nara y Mauro Icardi, la modelo no tuvo tapujos y lanzó una contundente frase que sorprendió a todos-

"Te juro que no les creo", dijo en una nota con "Socios del Espectáculo".

Consultada por si su hermana se había reconciliado, la modelo aseguró: "No tengo ni idea. Supongo que sí". Con humor, Zaira luego continuó: "Yo no tengo ni idea, no me pregunten nada. O sea, te juro que no les creo. No sé nada, pero de verdad. Porque no quiero saber nada, prefiero que no me digan".

El pedido de Zaira Nara a Wanda Nara en medio del conflicto con Mauro Icardi

En medio de su nota con el programa de El Trece, Zaira Nara reveló el pedido que le hizo a Wanda Nara en referencia a su relación con Mauro Icardi.

"Como hermana le aconsejo que no me hable más de su vida privada. Le digo que no me cuente más nada porque no quiero recibir más información", aseguró la modelo, cansada sobre este asunto.