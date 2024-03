Brian Peck es un exactor entrenador de diálogo, director y productor. Es objeto de controversia debido a sus acciones pasadas. Conocido por su papel en películas como "The Return of the Living Dead" y "X-Men", así como su trabajo en televisión, incluyendo su participación en series de Nickelodeon, hoy en día es acusado y condenado por conducta lasciva con un menor, específicamente con Drake Bell.

En qué series de Nickelodeon trabajó Brian Peck, acusado de abuso

1- Kenan y Kel (1997): En esta comedia de situación creada por Kim Bass, Brian Peck apareció en la temporada dos de la serie, en el capítulo de "La Lotería". La producción tuvo cuatro temporadas, todas transmitidas por Nickelodeon.

2- All That (2000-2002): Interpretó el papel de Pickle Boy y otros personajes en un total de 11 episodios. Además, ejerció como entrenador de diálogo en esta popular serie juvenil.

3- The Amanda Show (2001): Apareció en un episodio como el cocinero francés y también desempeñó el papel de entrenador de diálogo. Fue en esta serie donde Brian Peck conoció a Drake Bell, actor que lo acusó años después de haberlo abusado sexualmente durante su desempeño como representante artístico.

En la actualidad Brian Peck está completamente alejado de la televisión. Es muy probable que jamás vuelva a interpretar algún personaje en una ficción. Poco se sabe de qué vive, pero su residencia se encuentra en Los Ángeles, California.

