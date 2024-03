Drake Bell se convirtió en noticia las últimas semanas luego de que se revelara que Investigation Discovery iba a poner al aire un documental en el que el actor confiesa el abuso y acoso sexual que sufrió durante sus años de trabajo en Nickelodeon. El protagonista de "Drake y Josh" sorprendió a la prensa asegurando que Brian Peck le hizo vivir momentos muy oscuros en su vida.

En este sentido, hace poco surgieron más detalles de lo que Drake vivió en aquellos años. En el documental titulado "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" y que debutó el pasado 17 de marzo, el también cantante detalló que conoció a Peck en el año 2000 durante la segunda temporada de "El Show de Amanda". El coach de diálogos del canal invitó al joven intérprete a su casa para recibir clases más personales.

Las revelaciones de Drake Bell sobre su denuncia contra Brian Peck

"Brian y yo nos hicimos muy amigos porque teníamos muchos intereses en común, lo cual, mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculado", aseguró. Posteriormente, recordó cómo se dio cuenta que había sido abusado por parte del ejecutivo: "Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté con él... Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé helado, y estaba en completo shock y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar", aseveró, resaltando que el vínculo iba empeorando. "No tenía salida. El abuso era extenso y llegó a ser bastante brutal", sentenció.

Drake intenta bloquear los recuerdos de aquellos momentos y confirmó que a pesar de que se convirtió en una de las principales estrellas de Nickelodeon, no pudo disfrutar del éxito, ya que, se vio ensombrecido por la relación que tenía con Brian Peck. "A menudo miro atrás y me pregunto cómo pude sobrevivir. Recuerdo todos los episodios de maltrato, pero todo lo que queda fuera de eso me resulta muy borroso, lo cual es una pena, porque durante esa época viví muchas cosas buenas en mi vida y en mi carrera. Pero todo quedó tan eclipsado y arruinado por lo que estaba viviendo por dentro que se me hizo muy duro", agregó.

El padre del actor, Joe Bell también tiene una participación importante en el documental. Durante su intervención, confesó que nunca le gustó el vínculo que Drake Bell y Brian Peck aparentaban públicamente y aunque intentó alejarlos, el ejecutivo logró desplazar al progenitor del cantante, convirtiéndose en su representante. Invitaba al joven constantemente quedarse en su departamento, pero nadie sospechaba lo que sufría en silencio unas de las figuras que mejor imagen positiva tuvo la señal infantil.

