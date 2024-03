Brian Peck es reconocido por su trabajo como actor y productor en películas de gran renombre como “El regreso de los muertos vivientes” y “X-Men 2”. En los últimos años se ha ubicado en el centro de la polémica tras ser acusado por el actor Drake Bell de actos de abuso sexual durante su juventud.

A qué se dedicaba Brian Peck, el hombre que fue acusado por Drake Bell por abuso

Además de su destacada labor en la industria del cine, Peck también se desempeñó como entrenador de diálogo en programas icónicos de Nickelodeon como “All That” y “The Amanda Show”.

La controversia sobre las denuncias que existen en su contra, se amplifica con la revelación de un caso separado donde un individuo con el mismo nombre fue condenado por el asesinato de su madre, un crimen que impactó a la opinión pública por su brutalidad, aunque no esté relacionado con la industria del entretenimiento.

Drake Bell - Brian Peck

En el año 2004, el trabajador de Nickelodeon fue hallado culpable de once cargos de índole sexual y fue condenado a 16 meses de prisión. En la actualidad vive en Los Ángeles, California y no ha trabajado en producciones de entretenimiento desde el año 2019. No obstante, lejos de sus escándalos, era un hombre con una trayectoria destacada en la industria.

En 1985 saltó a la fama con su papel de Scuz en la película "El regreso de los muertos vivientes". Asimismo, ha colaborado en largometrajes como "La última virgen americana", "Los Willies", "Buena hamburguesa" y "Outlaw Trail: El tesoro de Butch Cassidy". En cuanto a televisión, Brian Peck colaboró con títulos famosos como "Kenan y Kel", "Chicos como nosotros", "Los retorcidos cuentos del gato Félix" y "La vida en suite de Zakc y Cody".

En esta última serie de Disney, recién salido de la cárcel, fue contratado para trabajar como actor de doblaje. Participó en tres episodios, pero cuando la compañía conoció los cargos por los que fue sentenciado, fue despedido inmediatamente del proyecto. Brian Peck acá no tuvo interacción con ningunos de los actores del elenco juvenil.

AM