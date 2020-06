Romina Pereiro compartió una reversión del clásico \"pollo al horno con papas\"

View this post on Instagram

🧐Adivinen que prepare hoy para comer? 👉🏻Si deslizan las fotos, van a ver la respuesta... Les dejo la receta, porque es simple y rápida. Quizás les sirve para la cena de esta noche❤️ ✔️Ingredientes Para 6 porciones ✔️2 pechugas de pollo (o muslitos, lo que más te guste) cortados en trozos🍗 ✔️1 cebolla picada🧅 ✔️2 papas cortadas en trozos🥔 ✔️1limón 🍋 ✔️500 cc Caldo desgrasado Primero sellas el pollo, las papas y las cebollas Cuando están doraditas, bajas el fuego y agregas el caldo y el jugo de limón. Tapas y dejas cocinar por 40 min aproximadamente Y a disfrutar! 🌹🌹Gracias Sol por mandarme las @fourneeoficial ! Estoy como loca con chiche nuevo. Están tremendas y son geniales porque evitas pérdida de nutrientes😉 🗒🍇🥬Nutridata: Esta receta es alta en proteínas, vitaminas A, B12, D, C, y minerales como el potasio, magnesio, hierro. Baja en grasas y sodio.