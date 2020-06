Susana Giménez, la nueva chef oficial de "La Mary": cocinó una de sus recetas favoritas

Susana Giménez reveló que está aprovechando la cuarentena obligatoria en "La Mary" para aprender a cocinar. Así es, la celebridad argentina contó a todos sus followers que preparó uno de sus platos favoritos, tostada de espinaca con huevo poché, y enseñó cómo es el proceso de elaboración.

"Sé que muchos (como yo) están dando sus primeros pasos en la cocina. Le pedí la señora que cocina exquisito en La Mary que me pase algunas de mis recetas favoritas para compartirlas con ustedes. No dejen de probarlas, me lo van agradecer… Arrancamos con la tostada de espinaca con huevo poché", escribió la conductora de 76 años en sus redes sociales.



Luego, la diva de los teléfonos explicó el paso a paso para: "Lavar hojas de espinaca, escurrir y picar bien finita. Dorar 1 cebolla mediana con unas gotitas de aceite. Sumar a la espinaca cruda a la cebolla. Agregar sal, nuez moscada, pimienta negra. Cocinar hasta que la espinaca este cocida. Ya fuera del fuego agregar unas cucharas de queso Casancrem light".

"Tostar una rodaja de pan lactal o de campo. Colocar la espinaca sobre la tostada y agregar un huevo poché arriba de todo", finalizó la Su en su cuenta oficial de Instagram. Susana no ha hecho más que sorprender a sus fanáticos en estos días de aislamiento ya que ha decidido acercarse a la cocina, algo que nunca antes había hecho; su primer plato fue el famoso pollo al horno y ahora, uno de sus favoritos hechos por ella misma.