Clima astrológico para el lunes 16 de Marzo del 2020

Luna en conjunción con Plutón en Capricornio: tiempo de rever la historia familiar y los vínculos para no repetir moldes no deseados. Venus, el planeta del amor, en su doceava casa natural de Aries, propone cerrar ciclos para no dejar historias inconclusas. Lo nuevo está por llegar. Mercurio en Acuario: incrementa el ingreso de dinero y se potencia la economía. Excelentes posibilidades de trabajo que se concretan en marzo. Géminis: es tiempo de plantar la semilla. Los contactos que hagas hoy darán su fruto en poco tiempo. Libra: orden externo para encontrar armonía interior.

HOY ES MANO COSMICA AZUL en el Calendario Maya

Los pensamientos positivos elevan tu energía.

Cuando te sientas decaído, triste, deprimido… haz el siguiente ejercicio: comienza a visualizar escenas felices de tu vida, recrea en tu pantalla mental momentos agradables que hayas vivido. Puedes también imaginar escenas que desearías vivir en el futuro…

Automáticamente verás como cambia tu energía. Las escenas positivas te harán sentir mejor. Es como cuando piensas en una comida sabrosa y se te hace agua la boca, tu cuerpo responde a esas imágenes mentales. Cuando tienes pensamientos felices, todo tu ser también responde a ellos.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Siento como los pensamientos positivos apoyan la vida.