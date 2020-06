Clima astrológico para el lunes 22 de Junio del 2020

Tauro: la voz del deseo es un significativo de donde realmente está en tu corazón. Querer escuchar a la razón y seguir sus mandatos no te producen felicidad. ¿porque te obligas a hacer lo que no sos? Capricornio: actúa con cautela. No te apresures. Si te demostrás demasiado interesada el otro se aprovechara de la situación para sacar ventaja. Piscis: sean mansos como corderos, pero astutos como serpientes. Abrir bien los ojos en materia de negocios para no dejarse seducir por negocios fáciles.

HOY ES SERPIENTE RESONANTE ROJA en el Calendario Maya

Todos podemos hacer algo importante. Lo interesante es darnos cuenta cómo lo hicimos para seguir haciéndolo.

Lo que hace que las personas de éxito, sepan perdurar en el tiempo, es este pequeño secreto. Ellos saben que tendrán algunas épocas mejores que otras. Tiempos de grandes triunfos y de los otros. Pueden caerse y volverse a levantar, pero la clave está en saber como hacerlo. El éxito no les llegó por azar, no fue algo repentino. Si no que construyeron su vida peldaño por peldaño y cuando llegaron al éxito no los tomo por sorpresa porque fue fruto de su trabajo. Y si por alguna razón el destino les juega una mala pasada, ellos saben como volver a construirlo, si lo hicieron una vez, podrán volver a hacerlo.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Sé que el Poder está dentro de mi. Si una vez pude triunfar, puedo volver a hacerlo. El éxito depende de mi.