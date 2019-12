Clima astrológico para el sábado 14 de diciembre

Buen clima para los signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio con Venus, el planeta del amor transitando en su signo. Afinidad en las relaciones. Laten a un mismo tiempo con la persona amada y logran unificar intenciones. Calidez y ternura. Elegís dedicar e invertir mas tiempo para la familia. Complicidad. Cáncer, Escorpio y Piscis aprovechen esta Luna para comenzar la dieta y hacer ejercicio. Incorporen frutas y verduras al menú, y beban abundante líquidos.

HOY ES ÁGUILA CRISTAL AZUL en el Calendario Maya

Cuando ya no nos quedan más recursos terrenales, todavía está Dios para ayudarnos.

Hay veces en la vida que bajamos los brazos, ya lo intentamos todo y no sabemos que más hacer. Nos sentimos frustrados, quebrados, impotentes. Ese es el mejor momento, porque es cuando aceptamos que solos no podemos, y le pedimos ayuda a Dios. Dejamos que sea Él quién nos muestre el camino. No le ates las manos a Dios, ni trates de enseñarle como hacer las cosas, Él sabe lo que es mejor para ti. Aunque no lo creas Él tiene un Plan para cada uno de nosotros. Aprende a fluir con la Vida dejándote guiar por las señales del destino.

Dios es mi “Salva- Vidas”.