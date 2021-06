Este es el clima astrológico para el 20 de Junio del 2021

Domingo. 20 de Junio

¡Feliz Día del Padre para todos los papas! ¡Y Feliz Día de la familia! En astrología el Sol representa al padre, y marte representa también la figura de lo masculino. Estos dos aspectos pesan fuerte en nuestra carta natal, la presencia paterna y la imagen de lo masculino en nuestras vidas. Necesitamos un equilibrio entre el padre y la madre, lo masculino y femenino, la Luna y el Sol, Marte y Venus (deconstruyendo las figuras binarias de género). Hoy el Sol está en Géminis trayendo la importancia de una buena comunicación entre padres e hijos y el resto de la familia. Marte en Leo ¡atención con las figuras autoritarias o el ideal proyectado! Luna en Escorpio a partir del mediodía, intensidad. Venus, el amor, en Cáncer el prototipo familiar. Esta información nos puede servir como para vivir este día de una manera más consciente.

Hoy es Estrella Rítmica Amarilla en el Calendario Maya

No te pases la vida explicando “lo que vas a hacer”. Elije una de todas esas palabras y ejecútala. La mejor manera de escaparte de la vida es hablar y no vivirla. No lo pienses tanto, no le des tantas vueltas, empieza a crear puentes, construye universos, siembra amor en los corazones, ponte en marcha. Un acto vale más que mil palabras. Siembra de acciones el mundo. Entonces verás como tu vida florece de resultados.

AFIRMACION DEL DIA

Me libero de la queja y me pongo en acción. Soy la semilla de todo lo nuevo.

www.brujitomaya.com