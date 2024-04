El príncipe Harry está en el centro de atención tras el anuncio del cáncer del Rey Carlos III y de Kate Middleton, ya que el duque lleva bastante tiempo alejado de su familia. Sin embargo, la difícil situación que está viviendo la Familia Real podría lograr que vuelva a visitar Londres.

Sin embargo, ahora revelaron que Harry tiene una condición muy específica para poder volver a Inglaterra junto a Meghan Markle y sus hijos. Por el momento se espera que el duque de Sussex forme parte de un servicio especial en la Catedral de San Pablo el 8 de mayo, fecha que marcaría el décimo aniversario de los Invictus Games, juegos que inventó él junto a la reina Isabel II.

A pesar de que la aparición de Harry está casi confirmada, todavía no se sabe si tendrá la compañía de su mujer e hijos. Según informó "The Telegraph", esto solo sucederá si el duque consigue revocar la decisión del Ministerio del Interior de no tener derecho inmediato a protección policial cuando esté en Reino Unido.

El príncipe Harry junto a su familia.

Si el príncipe Harry no logra que esto suceda antes de su viaje, tanto Meghan Markle como sus dos hijos, Archie y Lilibet, no viajaran junto a él para poder apoyar a la familia real en este momento tan difícil.

Por qué el príncipe Harry no tiene derecho inmediato a protección policial

Recordemos que el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (Ravec) decidió que el duque de Sussex no reciba protección cuando esté en el país en febrero de 2020, luego de alejarse de su familia para vivir fuera de la realeza.

El príncipe Harry no estuvo de acuerdo con la medida, y habría emprendido acciones legales ante la decisión de Ravec. Pero eso no fue todo, ya que en una declaración escrita por el propio duque afirmó sentir una “gran tristeza” al haberse visto obligado a abandonar el país para que sus hijos estén a salvo, porque en el Reino Unido "no es posible mantenerlos a salvo".

J.C.C