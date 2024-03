El rapero Sean Combs fue allanado en sus dos propiedades de Los Ángeles y Miami después de algunas denuncias que involucraban al cantante. En medio del revuelo del comunicado de Kate Middleton, el Príncipe Harry quedó en el medio de este escándalo por aparecer en una de las documentaciones de las demandas del cantante.

Príncipe Harry

El músico fue acusado de violación, agresión y tráfico sexual. Cassie, la ex novia, lo acusó de haberla violado y también de haberla agredido físicamente más de una vez. Otra mujer lo demandó por haber abusado sexualmente de ella y haberla drogado, además se vio involucrado en otra demanda de agresión sexual después de que lo acusaran de violar en grupo a una menor de edad.

El rapero no dudó en defenderse en las redes sociales: "Ya es suficiente. Durante las últimas dos semanas, me he sentado en silencio y he visto a la gente intentar asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado. Personas que buscan un día de pago rápido han hecho acusaciones repugnantes en mi contra. Permítanme ser absolutamente claro: no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad".

El Príncipe Harry quedó involucrado en un escándalo sexual en medio del revuelo con Kate Middleton

Según El Confidencial, el Duque de Sussex fue nombrado en la causa en la pagina 63 de la documentación: "Entre los beneficios financieros que los acusados recibieron por participar y facilitar la empresa de tráfico sexual de Combs fueron la afiliación y el acceso a la popularidad del Sr. Combs. El Sr. Combs era conocido por organizar las "mejores" fiestas. La afiliación o el patrocinio de las fiestas de tráfico sexual del Sr. Combs le otorgaron legitimidad y acceso a celebridades como atletas famosos, figuras políticas, artistas, músicos y dignatarios internacionales como el Príncipe Harry".

príncipe harry

La realidad es que no se acusa de nada ni mucho menos al Príncipe Harry, pero al ser nombrado en una causa de abuso sexual generó mucha polémica. Esto causó muchas incógnitas sobre cómo es la relación del Duque de Sussex con Sean Combs, sobre todo ahora que la corona real no está pasando por un buen momento debido al estado de salud de Kate Middleton.

AF.