Victoria Federica nieta del rey emérito Juan Carlos I, no solo es reconocida por su linaje, sino también por su creciente influencia en el mundo de la moda. En los últimos años, ha ganado popularidad en las redes sociales, no solo por sus deslumbrantes looks de gala, sino también por su estilo casual y deportivo.

Un ejemplo de su impacto en las tendencias actuales son las zapatillas New Balance 991v2, un modelo que ella misma popularizó y que, según expertos, se mantendrá para el 2025.

Las New Balance 991v2 que Victoria Federica luce en sus publicaciones en redes sociales, y que se han convertido en un objeto de deseo entre las jóvenes de Madrid, no solo destacan por su diseño y confort, sino también por su exclusividad. Estas zapatillas, fabricadas en Reino Unido, tienen un precio aproximado de 250 euros. Sin embargo, debido a la alta demanda, este modelo ya se encuentra agotado en la página web oficial de la marca, lo que ha aumentado su atractivo en el mercado.

Aunque es posible encontrarlas en otros colores o a través de reventas, es evidente que las zapatillas se han convertido en un ítem codiciado entre las fashionistas y las personas más influyentes del mundo de la moda en España. La elección de Victoria Federica no es casualidad: las New Balance 991v2 compiten en estilo y popularidad con marcas como Hoff, Nike y Adidas, lo que refuerza su posición como uno de los modelos más buscados.

