La familia Urdangarin y Borbon estarían pasando un tenso momento de relaciones, y estaría implicada Ainhoa Armentia. La abogada está en pareja con Iñaki Urdangarin, desde hace casi 4 años. Si bien dentro de poco estarían celebrando el aniversario, el día se volvió oscuro luego de que hubiera un fuerte cruce con Irene Urdangarin.

La hija de la infanta Cristina habría estado maltratando a Ainhoa, y esto despertó la furia de su padre. Sin dudarlo, el deportista tomó la tajante decisión de romper relación.

Iñaki Urdangarin decidió romper la relación con su hija, Irene

Es de público conocimiento que Irene Urdangarin nunca aceptó la relación de su padre, Iñaki, con Ainhoa Armentia. Cuando salió de prisión se instaló en Vitoria y empezó a trabajar en un bufete de abogados, el deportista conoció a la letrada y, a pesar de los pronósticos negativos de la infanta Cristina, demostraron que el amor está sobre todas las cosas. Hasta que el divorcio con la infanta no estuvo cerrado, la nueva pareja no podía conocer a los hijos de Urdangarin y, cuando lo hizo, no fue recibida de la mejor manera.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia

Irene siempre consideró que el padre había sido el mayor culpable de la separación de su madre. Durante esos años, la joven sufrió profundamente la ruptura familiar, lo que se reflejó en su rendimiento académico y su estado emocional. Desde entonces, mantuvo la distancia definitiva con Iñaki, hasta la supuesta boda secreta de él y Ainhoa. Si bien todos estabas invitados, Irene fue tajante con su postura y decidió ausentarse, según las fuentes cercanas.

De esta manera, comenzó a insultar a la nueva pareja de su padre, en todos sus círculos cercanos. En reuniones, tanto familiares como amistosos, se estaría expresando con dureza hacia ella, usando términos como “muerta de hambre”, “pelandrusca” o “aprovechada”, entre otros insultos. Esto llevó, según informan varios medios de comunicación, a que el deportista tomara la dura decisión de alejarse por completo de los Borbón, un deseo que venía cargando desde hace un tiempo.

Iñaki Urdangarin, Irene Urdangarin

La familia Urdangarin y Borbon se habría terminado de romper, definitivamente, según varias fuentes cercanas. Esto no era una sorpresa, dado que la relación entre el padre y su hija, sobre todo, había empeorado luego de la separación con la infanta Cristina. Por su parte, Iñaki Urdangarin y Aihona Armentia deciden seguir disfrutando de su amor, para que crezca y se fortaleza frente a las adversidades que su exesposa e Irene intentan expresar en todo momento.

