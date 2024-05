A medida que la Princesa Kate Middleton detiene sus deberes públicos en medio de su batalla contra el cáncer, algunos entusiastas de la realeza ya están contando los días hasta el 15 de junio para ver si se presentará en el Desfile del Color.

El experto en realeza Christopher Andersen señaló en exclusiva a Us Weekly: "Ella podría aparecer en el balcón; no creo que eso le suponga demasiado esfuerzo. Pero si no lo hace, simplemente se verá triste y extraño y enviará el mensaje de que las cosas quizás están un poco peor de lo que pensábamos, así que tendremos que esperar y ver."

Kate Middleton y Príncipe William.

Uno de los deberes recurrentes de Kate y su esposo, el Príncipe William, incluye asistir al Tropping the Colour, la celebración anual del cumpleaños del monarca reinante, cada junio. William, de 41 años, y Kate suelen llevar a sus tres hijos: el Príncipe George, de 10 años, la Princesa Charlotte, de 9 años, y el Príncipe Louis, de 6 años, para ver el sobrevuelo militar desde el balcón del Palacio de Buckingham.

En Tropping the Colour la familia Gales suele estar acompañada por el Rey Carlos III, quien también está luchando contra el cáncer, y su esposa, la Reina Camilla. Los hermanos de Carlos, la Princesa Ana y el Príncipe Eduardo, junto con sus respectivos cónyuges, también han estado frecuentemente en el balcón para la ocasión.

Tropping the Colour se llevará a cabo el sábado 15 de junio, pero no se han confirmado oficialmente más detalles sobre quién estará en el balcón.