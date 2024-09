La princesa Leonor, heredera al trono de España, es el centro de atención mediática desde una edad temprana. Mientras se prepara para asumir responsabilidades cada vez mayores dentro de la Casa Real, todos sus pasos son cuidadosamente vigilados para proteger su imagen.

Sin embargo, en su intento de equilibrar la vida pública con ciertos momentos de privacidad, desarrolló un método peculiar para pasar desapercibida, especialmente en situaciones cotidianas como un vuelo comercial.

La curiosa técnica de la princesa Leonor para pasar desapercibida en Vigo

Recientemente, la princesa Leonor fue vista en un vuelo de Vigo a Madrid, y varios testigos revelaron detalles sobre su forma de actuar para mantenerse fuera del radar público. Según pasajeros que coincidieron con ella en el avión, la futura monarca no viaja como una persona común. Acompañada de dos escoltas y lo que parece ser su asistente personal, utiliza una estrategia muy particular: es la última en subir al avión y la primera en bajarse. Este detalle logístico es clave para evitar interacciones con la mayoría de los pasajeros y minimizar el tiempo de exposición pública. De hecho, solo los viajeros de la clase business tienen la oportunidad de verla, ya que no pisa la clase turista.

Princesa Leonor - X

Este incidente no es aislado. La joven heredera ha sido vista en varios vuelos comerciales durante sus viajes privados, alternando con los desplazamientos oficiales que realiza en el Falcon de la Casa Real. En uno de estos viajes, se la vio junto a su hermana Sofía y su prima Amanda en Londres, donde asistieron al concierto de Taylor Swift. Estos momentos de ocio, aunque limitados, muestran a una princesa Leonor que busca cierta normalidad, dentro de los privilegios que conlleva su posición.

AM