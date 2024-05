Meghan Markle y el príncipe Harry viajaron a Nigeria donde mantuvieron diversas actividades oficiales.

Entre ellas, la presencia de la Duquesa se destacó cuando, en una conversación con mujeres referentes de la política, la cultura de la zona, contó detalles de la personalidad de Lilibet, su hija menor.

"Ser madre fue un sueño.Tengo dos niños preciosos, sanos y muy habladores",dijo Meghan Markle en la charla.

"Está a punto de cumplir tres años. Hace unas semanas ella me miraba y simplemente veía el reflejo en mis ojos. Y ella me dijo, 'mamá, me veo en ti", dijo la esposa del príncipe Harry.

Meghan Markle reveló cuál es la actividad preferida de Lilibet

Lilibet es la segunda hija de Meghan Markle y el príncipe Harry y el próximo junio cumplirá tres años.

Tal como contó Meghan Markle, la pequeña es muy activa y mantiene actividades extracurriculares que la entusiasman. "Le gusta cantar y bailar. Tal vez sea por todos los saltos", dijo.

Meghan Markle también habló de la maternidad y lo que tiene que enfrentar con ello. " Desde mi punto de vista y lo que creo es que ese equilibrio va cambiando y lo que hace diez años estaba va, ahora ha evolucionado", disparó.