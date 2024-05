El príncipe Harry viajó a Inglaterra sin la compañía de su familia para poder acompañar tanto al rey Carlos III como a Kate Middleton, que están atravesando un difícil momento al ser diagnosticados con cáncer, y para participar del décimo aniversario de los Juegos Invictus. Sin embargo, ahora revelaron que Meghan Markle sí estuvo presente en Londres antes de viajar hacia Nigeria.

La actriz habría hecho una breve escala en el país para reencontrarse con su marido y luego continuaron su viaje hacia tierras africanas para realizar una gira de solo tres días en Nigeria. Los duques de Sussex decidieron mantener oculto este pequeño paso por Inglaterra de Meghan.

La pareja llegó esta madrugada al país africano sin sus hijos, Archie y Lilibet, y se cree que se hospedarán en el reconocido hotel Transcorp Hilton. Según revela el Daily Mail, ambos viajaron en un vuelo nocturno de la compañía British Airways totalmente separados del resto de los pasajeros con una cortina.

El Príncipe Harry junto a Meghan Markle en Nigeria.

Desde su llegada a Nigeria, tanto Meghan Markle como el príncipe Harry se reunieron con funcionarios y escolares de la Academia Wuse Lightway y hablaron sobre salud mental con los niños. Después tienen planeado reunirse con militares heridos y también acudirán a una charla que organizó Unconquered, una organización benéfica del país.

Qué dijo el príncipe Harry sobre la salud mental en la reunión a la que concurrió junto a Meghan Markle

En una simple conversación con los niños que estaban presentes en la Academia Wuse Lightway, el royal abrió su corazón para hablar sobre las consecuencias que la perdida de un ser querido puede causar en la salud mental.

"Demasiadas personas no quieren hablar de ello porque es invisible, algo que está en tu mente y que no puedes ver. No es como una pierna rota, no es como una muñeca rota, es algo de lo que todavía estamos relativamente inseguros, pero cada persona en esta sala, de la más joven a la más mayor, cada persona tiene salud mental", expresó el príncipe Harry con el apoyo de Meghan Markle.

