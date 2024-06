Con el paso del tiempo, muchas figuras de la realeza se han emparentado con el mundo del espectáculo. Si bien estos dos universos parecen a veces estar en pugna, en muchas oportunidades también se encuentran cercanos y así lo demostró en su reciente aparición la princesa Charlene de Mónaco.

La princesa y el príncipe Alberto tuvieron un martes agitado ya que, por la tarde, se hicieron presentes en el Principado para la bienvenida a la antorcha olímpica. Luego de este evento con tintes deportivos, la pareja se cambió con trajes de gala para el siguiente compromiso social del día.

Los príncipes de Mónaco fueron parte de la gala de clausura del Festival de Televisión de Montecarlo, el evento de entretenimiento y espectáculos que estuvo poblado de estrellas, entre ellas, Carrie Preston.

El look de Charlene de Mónaco

Lo cierto es que la princesa no pasó desapercibida. No solo fue su innegable elegancia y presencia en el paso por la alfombra roja y en los momentos en los que posó para las cámaras junto a su marido, sino también por el fabuloso look que eligió para la ocasión.

Se trata de un diseño de Elie Saab -uno de sus diseñadores predilectos de Charlene de Mónaco- que comprendió un mono blanco con diferentes telas superpuestas y un detalle clave: encaje y transparencias en el escote. Además, llevó una manga larga abierta y el otro brazo descubierto. Optó por el cabello recogido, stilettos y maquillaje estilo natural.