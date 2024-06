Las comparaciones entre las casas reales europeas suelen suceder y actualmente la mira está en las princesas herederas al trono de España, Leonor, y Países Bajos, Amalia, quienes están siendo comparadas por sus decisiones en cuanto al dinero que recibirán de sus respectivas casas reales.

Amalia es dos años más grande que Leonor, y se encuentra formándose en la universidad de Ámsterdam en Políticas, Psicología, Derecho y Economía. Al estar estudiando recibe 322 mil euros por parte de la casa real.

El sueldo que recibirá la princesa Amalia de Países Bajos

La Princesa Amalia, había renunciado al sueldo que podía recibir desde que cumplió la mayoría de edad por ser la siguiente en la línea de sucesión. Pero ahora que está en su segundo año de universidad, ha decidido hacer un pedido al primer ministro Mark Rutte para volver a percibir su sueldo de 1.5 millones de euros. Ella expresa que quiere usar este dinero para “Cumplir su función de forma independiente y autónoma” y así poder cubrir sus gastos personales y materiales.

Amalia de Países Bajos

La princesa Amalia está cada vez tomando más visibilidad, y aceptando su rol dentro de la familia real, apareciendo en más eventos.

Que recibe la princesa Leonor

Leonor, la hija mayor de Felipe VI y Letizia Ortiz, no recibe ningún tipo de sueldo.

La princesa renunció a la prestación que reciben los alumnos de la academia militar, por lo que no estaría recibiendo nada por completar sus estudios.

Por otro lado, a diferencia de Países Bajos, en España, el heredero/a al trono no recibe un sueldo hasta no haber completado su formación y contar con una agenda propia. El rey Felipe VI no contó con sueldo hasta cumplir sus 30 años.

La princesa Leonor

Por el momento Leonor, aunque ya tiene la mayoría de edad seguirá siendo mantenía por sus padres quienes se ocupan de todos sus gastos.

Las distintas formas de manejarse de las casas reales generan estas comparaciones entre las princesas, Leonor aún continúa en la academia militar y al terminar deberá estudiar una carrera universitaria, por lo que no verá un sueldo en mucho tiempo. En cambio, la princesa Amalia no tiene la obligación de realizar la academia militar, por lo que se encuentra en el segundo año de su carrera universitaria y empezara a recibir el sueldo de 1.5 millones de euros a partir del 2025.

L.V