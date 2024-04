El próximo 20 de abril por Star+ llegará “Máxima”, la biopic que relatará parte de la vida de Máxima Zorreguieta y su ascenso a la corona de los Países Bajos que la tiene actualmente como una de las reinas más emblemáticas.

La producción estará protagonizada por Delfina Chaves, quien le dará vida a Máxima. Se trata de un rol protagónico muy esperado para la actriz, quien ya logró cautivar con los adelantos de la serie.

Pero además de Chaves, habrá otros actores claves en la serie, como Martijn Lakemeier, quien encarna al Rey Guillermo. Y también Gala Bichir, una actriz en ascenso que se pondrá en la piel de Inés, la hermana menor de Máxima, quién falleció en 2018.

Quién es Gala Bichir, la joven que le dará vida a Inés, la hermana menor de Máxima Zorreguieta

El nombre Bichir resuena en la industria del entretenimiento, y Gala Bichir no es una excepción. Con solo 13 años, esta joven actriz ha cautivado la atención del público con su talento y promete seguir los pasos de su exitoso padre, Demián Bichir.

Gala y su papá, Damián Bichir.

Gala es la única hija del reconocido actor mexicano Demián Bichir, quien ha dejado una huella imborrable en la escena cinematográfica tanto en México como en Hollywood. Aunque Gala ha sido celosamente protegida por su familia, su incursión en el mundo del espectáculo ha sido notoria desde una edad temprana.

Su debut en la pantalla ocurrió en 2018 con "Gala Inocente", y desde entonces ha participado en una variedad de proyectos, incluyendo series y cortometrajes como "Los aspirantes", "Señoras del (h)AMPA", y "Historias para no dormir". Su papel más reciente es en la serie "Now and Then", donde interpreta a Claudia Cruz.

En una entrevista, Gala reveló que siempre supo que quería ser actriz, incluso compartió este deseo con su madre a la edad de 3 años. Su determinación y pasión por la actuación ahora la llevaron a formar parte de la serie "Máxima", una de las producciones más esperadas de este año.

Además de su talento en la actuación, Gala también ha mostrado interés en otras áreas de la cinematografía, como la dirección y la animación.

