Los secretos detrás de Inés, la hermana de Máxima Zorreguieta que se suicidó

Inés Zorreguieta se volvió un personaje conocido en la realeza y en el mundo en general cuando su hermana, Máxima Zorreguieta, conoció al entonces príncipe Guillermo Alejandro y contrajo matrimonio con éste. La joven, que se llevaba 13 años con su hermana, la reina, nació el 4 de septiembre de 1984 y se suicidó el 6 de junio de 2018.

Cómo fue la vida familiar de Inés, la hermana de Máxima Zorreguieta

Jorge Zorreguieta y María del Carmen Cerruti vivían en Buenos Aires cuando le dieron la bienvenida a sus cuatro hijos: Máxima, Martín, Juan e Inés. La crianza de los niños fue en un departamento en el barrio porteño de Recoleta y todos tuvieron una infancia y una educación privilegiada en el Northlands School. Además, Inés tenía tres hermanos más llamados María, Ángeles y Dolores, que eran hijos de su padre y de Marta López Gil. María.

La joven siempre fue una amante de la música, pasión que decía haber heredado de sus hermanos, Inés Zorreguieta supo contar a la prensa que en su casa "sus padres ponían canciones de los '50", por lo que creció escuchando a artistas como Ella Fitzgerald y Duke Ellington.

Familia de Máxima Zorreguieta

Si bien de adolescente estudió canto y guitarra en la Escuela de Música Contemporánea, Inés materializó esa pasión en 2014 cuando, en el marco del Festival Nuevas Voces, interpretó un set con temas de Los Beatles, The Doors y Jimi Hendrix.

Camino profesional de Inés Zorreguieta

Inés Zorreguieta estudió la licenciatura en Psicología de la Universidad de Belgrano, en donde egresó en 2010 con un promedio de 9,5 y, aunque su hermana Máxima le ofreció continuar con sus estudios en Holanda, ella eligió seguir viviendo en argentina. En ese entonces, la tesis con la que presentó en la universidad y con la que se recibió de psicóloga fue sobre las "diferencias de género en el suicidio y conductas vinculadas"

Trabajó en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas, en Panamá y en el Ministerio de Desarrollo Social, último lugar en el que ejerció su labor.

Su nombre cobró repercusión en febrero de 2016 cuando fue cuestionada por ser nombrada Directora de Despacho y Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales pese a la acusación de no contar con las exigencias necesarias para el cargo.

El vínculo de Inés Zorreguieta con Máxima Zorreguieta

Pese a la cantidad de años que se llevaban Máxima e Inés, la relación entre ambas era muy estrecha, tanto que quienes conocen a la monarca saben que ésta tenía debilidad por su hermana.

Familia Zorreguieta

Inés Zorreguieta tenía solo 17 años cuando cuando su hermana mayor contrajo matrimonio con el príncipe heredero a la corona de los Países Bajos. En aquel enlace no solo recibió un trato especial sino que además desempeñó un papel fundamental y sorprendió por su soltura en el contexto de la realeza. Cumplidos los requisitos que exigía el protocolo, Máxima Zorreguieta logró que su hermana Inés fuese la madrina de su tercera hija, Ariadne, que nació en 2007.

Desenlace de Inés Zorreguieta

En 2018, el cuerpo de Inés Zorreguieta fue hallado sin vida en su domicilio. La joven, que en ese entonces tenía solo 33 años, se suicidó en su departamento ubicado en la calle Río de Janeiro 228 en Almagro, Buenos Aires.

Inés Zorreguieta

Con todos los dispositivos en marcha y una ardua investigación contra reloj para esclarecer la muerte en extrañas circunstancias de la hermana de la reina de los Países Bajos, fuentes policiales confirmaron que la propia Inés quiso acabar con su vida. En esos días, un medio de comunicación apuntó que "Zorreguieta se habría matado ahorcándose con un cinturón en el picaporte de la puerta de su habitación".

Tal y como se informó en su momento, el 6 de junio de 2018 y tras la imposibilidad de contactar con ella, en torno a las 21:50 horas de la noche, un familiar y una amiga personal de Inés Zorreguieta acudieron preocupados al domicilio. "Al querer ingresar al dormitorio de Inés, la amiga advirtió que no podía abrirse la puerta por lo que ejerció fuerza sobre ella y encontró a su amiga fallecida, tras lo cual dieron aviso al teléfono de emergencias 911", se informó desde la fiscalía en un comunicado oficial de prensa.

En ese momento, María del Carmen Cerruti tuvo que ser atendida por la ambulancia porque entró en estado de shock y rápidamente toda la familia se fue enterando, siendo la última Máxima de los Países Bajos. La Reina voló rápidamente hacia Argentina, mientras que el rey Guillermo Alejandro tuvo que quedarse en Letonia por trabajo.

En 2012 se conoció que la hermana de Máxima sufría una fuerte depresión y un cuadro de anorexia. Fue entonces que se sometió a un tratamiento en la clínica neuropsiquiátrica Avril.

La tristeza de Máxima Zorreguieta tras perder a Inés, su hermana

Máxima de los Países Bajos fue siempre muy reservada con su dolor. Sin embargo, un día eso cambió porque entendió que su experiencia serviría de mucho para las familias que estén atravesando por lo mismo. "Sabíamos que ella no estaba bien desde hacía tiempo, en los últimos 8 o 9 años antes de fallecer. Y aun así seguía existiendo un tabú entre nosotros, no hablábamos de ello. No conocíamos exactamente cuál era su diagnóstico", expresó en una entrevista.

Máxima Zorreguieta en el funeral de Inés

Y finalizó: "No sabíamos realmente cómo ayudarla, hicimos lo mejor que pudimos para ayudarla y apoyarla incluso sin ser profesionales. Estuvo internada un par de veces, pero pensás que no sabés si es lo mejor para ella (...) Hicimos mucho, toda la familia, pero siempre queda la cuestión de haber podido hacer algo más".