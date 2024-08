Anne Hathaway reveló la verdad detrás de la teoría sobre su marido: que le dijo a Drew Barrymore

Anne Hathaway es una de las actrices más destacada de Hollywood, su trabajo en el cine la posicionó en la industria como una de las más codiciadas. Lo cierto es que cuenta con una fama mundial y a lo largo de los años logró equilibrar su vida laboral con la personal, manteniendo con gran hermetismo cuestiones privadas y poco se sabe de su entorno familiar, por ejemplo. Lo cierto es que la figura en torno a su marido escapa de este cuidado, al ser el protagonista de una teoría que se gestionó en las redes sociales. En este contexto, la artista no dudó en referirse al respecto, en una reciente entrevista en el ciclo The Drew Barrymore Show.

Cuál es la teoría sobre el esposo de Anne Hathaway

Anne Hathaway y Adam Shulman comenzaron su romance 15 años atrás, y hace 11 que contrajeron matrimonio. Son padres de dos niños y buscan resguardar su vida íntima lo máximo posible, a tal punto que las publicaciones en redes sociales juntos son escasas. Sin embargo, el joyero es blanco en las redes sociales al ser señalado como la persona en la que el dramaturgo William Shakespeare habría reencarnado.

Los motivos que llevaron a varias personas a construir esta teoría se enfoca en dos líneas: el parecido físico de Shakespeare con Shulman y el dato que indica que el famoso poeta tuvo una idílica relación amorosa con una mujer que justamente se llamó Anne Hathaway. Con estos dos aspectos unidos, los usuarios de las redes sociales hicieron hincapié en el tema de la reencarnación, ya que también el dramaturgo tuvo una particular frase para su amada: “La vida es muy corta para amarte en una, prometo buscarte en la otra vida”. Estas palabras habrían sido el broche para que esta teoría cobrara más fuerza entre quienes creen en la reencarnación, y que creció en los últimos tiempos.

La palabra de Anne Hathaway sobre la teoría de su esposo

Hasta el momento, la pareja no se había mencionado al respecto, pero recientemente la actriz lo hizo durante una entrevista con Drew Barrymore, que su humor no dudó en consultarle a su colega. "Hay una conspiración sobre tu marido", introdujo la conductora y procedió a mostrar una comparación de las imágenes de los hombres involucrados. "Es un poco loco ¿Verdad?", indicó Anne y agregó que era raro.

Entre risas, Drew indicó que la situación le parecía "sexy". "No voy a comentar sobre eso", expresó la actriz, un tanto avergonzada. Luego, un tanto más seria, indicó puntualmente sobre la teoría: "Sería genial si fuese verdad, pero incluso, si no, sigue siendo genial". De esta forma, no mostró una postura negativa en cuanto a esta versión, pero si dejó en claro que se trataría de una historia muy romántica, como de película.