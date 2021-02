Fuerte denuncia contra Sebastián Yatra se hizo viral en redes sociales

Sebastián Yatra fue denunciado públicamente en redes sociales por una mujer que lo habría acusado de abandonarla cuando se enteró que estaba embarazada.

Las amigas de la supuesta ex amante del músico crearon una cuenta en Twitter para poder llamar su atención. “El único fin de esta cuenta es dar con @SebastianYatra con extrema urgencia. La vaina es complicada, una chica está embarazada de él, y él no le responde por ningún medio", escribieron en la red social.

“Solo queremos que le responda a nuestra amiga, no importa a quién, importa ser responsable ahora. Que se comunique con ella, quien no para de escribirle a Instagram tanto a él como a su representante y no obtiene respuestas. Es indigente", agregaron las personas que aparentemente residen en Madrid.

Lo cierto es que, tras la viralización de estos tweets, algunos fanáticos del cantante aseguraron que se trata de una trampa y relacionaron este caso con el de Paulo Londra, quien vivió una situación similar hace unos meses.

El trapero cordobés fue denunciado por una joven española, quien relató que el joven la obligó a abortar cuando se enteró que esperaba un bebé. De acuerdo a su relato, ambos se conocieron durante una gira del artista en Madrid, y un mes después de haber tenido relaciones sexuales, se enteró que estaba embarazada.