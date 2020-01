Una joven española denunció a Paulo Londra: dice que la obligó a abortar

Paulo Londra vuelve a estar en el foco del escándalo luego de que trascendiera que había hecho excéntricos pedidos para presentarse en su show de Jesús María. Ahora, una joven española aseguró que el trapero cordobés la obligó a abortar un hijo suyo. Según relató Lyna Bekk en Twitter, con Londra se conocieron durante una gira del artista en Madrid, y un mes después de haber tenido relaciones sexuales, se enteró que estaba embarazada. Cabe destacar que el músico actualmente se encuentra en pareja.

"Hace unos meses tuve 'la suerte' de conocer a Paulo Londra, artista el cual siempre había admirado por su humildad y por su música, la cual no trata ni de drogas, ni fiestas, ni de chicas sexualizadas. Por razones de la vida Paulo y yo acabamos teniendo relaciones sexuales mientras él estaba de tour en Madrid", comenzó la joven con su relato.

"No usamos protección, y por mucho que yo tomara la pastillas (anticonceptivas), un mes después me di cuenta que estaba preñada del hijo/a de Paulo. A unos días de saber que estaba embarazada decidí tenerlo porque sentía una gran conexión con el bebé. Cuando Paulo se enteró de que yo quería tenerlo, mando a Piero (Graziani, su amigo) a Madrid para convencerme y manipularme de abortar", siguió.

Y continuó: "A los días me cansé de todas las cosas que me decía: que si le iba a arruinar la carrera a Paulo, que el bebé iba a crecer sin padre, que una mujer con un bebé no podía triunfar en la música (yo quiero ser cantante), que si yo abortaba ellos me iban a ayudar en la música, y mil cosas más... Me cansé de todo lo malo que me decía y decidí abortar para estar en paz y por el bien de Paulo".

"A las horas de abortar, Piero ya estaba en un vuelo de vuelta a Argentina. Me habló durante unos días, me dijo que fuera a un terapeuta y después me bloqueó en todas partes. Paulo nunca me preguntó cómo estaba yo, ni me llamó para saber como me sentía. Cuando se lo reproché, me puso excusas FALSAS para hacerme sentir mal y tenerle piedad... Yo vivía sola en Madrid y todo me iba bien, decidí volver a casa de mis padres porque necesitaba el apoyo familiar, mis amig@s de toda la vida y APOYO", detalló Lyna sobre el complicado episodio que le tocó vivir.

"Gracias al apoyo de fans de Paulo, mi familia, mis amigos y terceras personas he podido sobrellevar eso y me han hecho sentir bien y que a ALGUIEN le importaba. Espero que podáis entenderme y ya está... De verdad que estoy cansada y harta de que traten a las mujeres como objeto", reflexionó la joven española.

Frente a las dudas que manifestaron sus seguidores, Lyna se vio en la obligación de publicar un audio de una conversación que mantuvo con Londra.

"Me duele mucho abrirme en las redes sociales acerca de algo TAN FUERTE que me ha pasado y que digan que es mentira, y que les dé pruebas y que las pruebas también sean mentira... Yo estoy en shock, no sé ni que hacer ya", siguió la joven de origen español.

Por último, Lyna le dedicó unas palabras directamente al trapero cordobés: "Mira, ya que dejas que la gente me hatee hasta la muerte, sabiendo tú cual es la VERDAD, demuéstrales a ellos que es 'mentira' lo que digo. Ya que según miles de personas tu eres el niño bueno que no toca ni una mosca".