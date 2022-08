Ashton Kutcher estuvo al borde de la muerte: la extraña enfermedad que lo dejó inmóvil

Ashton Kutcher reveló que estuvo al borde de la muerte luego de desarrollar una rara enfermedad autoinmune. El actor, de 44 años, reveló que hace unos años desarrolló un trastorno que lo dejó sin la capacidad de ver, oír o caminar.

“Alrededor de dos años atrás tuve una extraña y súper rara forma de vasculitis que me dejó sin visión, destruyó mi audición, todo mi equilibrio”, explicó Kutcher en un adelanto de “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”, un programa de la televisión estadounidense.

El actor de “That ‘70s Show” revelo que fue diagnosticado con vasculitis, una enfermedad autoinmune que causa inflamación en los vasos sanguíneos, limitando la circulación de la sangre. “No apreciás las cosas que tenés hasta que las perdés”, dijo Kutcher.



“No sabía si iba a poder volver a ver, si iba a poder volver a escuchar. No sabía si podría caminar de nuevo. Me siento afortunado de estar vivo”, agregó el esposo de Mila Kunis sobre su padecimiento.



Qué es la vasculitis, la enfermedad que sufrió Ashton Kutcher

"La vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos. Precisamente, se engrosan las paredes de las mencionadas estructuras, que conducen la sangre impulsada por la acción del corazón", detalla la Clínica Mayo de Minnesota, Estados Unidos.

De acuerdo a los informes de esta centro especializado, existen muchos tipos de vasculitis y pueden afectar a un solo órgano o a varios. Si bien este trastorno puede afectar a cualquier persona, existe una variación que puede centrarse en distintos grupos etarios.