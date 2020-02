La maldición familiar que persigue a Ben Affleck

Los problemas de adicción y los altibajos emocionales en la vida de Ben Affleck han sido un gran problema a lo largo de su carrera. Ahora, mientras se mantiene firme en su rehabilitación, el actor reflexionó sobre su pasado familiar y el legado que cree dejarle a sus hijos, lejos del estigma.

"No quiero que ellos paguen por mis pecados ni que tengan miedo de mi por ser un borracho. Que piensen: '¿Que pasa si se emborracha?¿Si hace algo estúpido? ¿y si aparece en TMZ y todos mis amigos lo ven?'", reveló recientemente el actor en el ciclo Good Morning America.

Affleck viene de una familia que ha sufrido por las adicciones y eso es algo que al actor le ha costado sobrellevar: "Mi padre realmente no estuvo sobrio hasta que cumplí 19 años. Cuanto más viejo me pongo, más reconozco que él hizo lo mejor que pudo. Hay muchas enfermedades mentales en mi familia. El legado de eso es bastante poderoso y a veces difícil de sacárselo de encima", comentó el actor en una entrevista con el New York Times.

Cabe destacar que Casey Affleck, hermano de Ben y también actor, ha padecido del díficil pasado familiar y también se rindió a ciertas adicciones con las que lucha constantemente. También la familia ha batallado con la depresión: su abuela paterna se quitó la vida en un motel cuando tenía 46 años, un tío se suicidó con una escopeta y una tía de los hermanos Affleck era adicta a la heroína.