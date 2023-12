Billie Eilish acusó a la revista Variety de haber expuesto su orientación sexual después de realizar una entrevista a la misma publicación.

La cantante de "Bad Guy" sugirió que se sentía atraída por mujeres, declaraciones que fueron expuestas en la portada de Variety.

Su enojo fue tal que, durante la entrega de premios Hitmakers de la revista, Billie Elish se refirió de manera sarcástica a las declaraciones que remarcaron de toda su nota.

Qué dijo Billie Eilish sobre la portada de la revista

Billie Eilish se mostró disgustada porque la publicación hacía foco en esas declaraciones, en lugar de otras.

"Gracias a Variety por mi premio y también por sacar a la luz esto en una alfombra roja a las 11 a.m. en lugar de hablar conmigo sobre cualquier otra cosa que importe", escribió la artista de 21 años en su cuenta de Instagram.

Billie Eilish.

En la entrevista de la revista, publicada por primera vez el 13 de noviembre, Billie habla sobre ser una mujer joven en el ojo público y cómo se ha sentido intimidada por otras mujeres. "Nunca he sentido que pudiera relacionarme muy bien con las chicas", dijo.

"Las amo mucho. Las amo como personas. Me siento atraída por ellas como personas. Me siento atraída por ellas de verdad", declaró.

Billie Eilish

Cuando le preguntaron sobre su sexualidad en el evento de la alfombra roja el fin de semana, dijo: "No me di cuenta de que la gente no sabía. Vi el artículo y pensé: 'Oh, supongo que salí del clóset hoy'. Pero me emociona... me parece genial que lo sepan".

Billie Eilish remarcó que no creía en el concepto de "salir del clóset" y en la idea de que las personas deban revelar su orientación sexual. "¿Por qué no podemos simplemente existir?", dijo. "Estuve haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no lo comentaba".