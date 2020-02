La duda que tiene sin dormir a Hollywood: con quién irá Brad Pitt a los Oscars

Es uno de los galanes por excelencia y uno de los hombres más carismáticos y está soltero. A sus 52 años y tras un difícil divorcio con Angelina Jolie, Brad Pitt está en su mejor momento profesional tras el éxito de Once upon a time in Hollywood, sin embargo lo que todo Hollywood se pregunta es quién será la persona que camine junto a él en la cereminia de los Oscars 2020.

"Quería traer a mi madre, pero no pude, porque con cualquiera que esté parado a mi lado dicen que estoy saliendo", dijo con humor Brad el pasado mes durante la entrega de los Globo de Oro. Fue en ese momento donde muchos comenzaron a preguntarse con quién iría el galán a la noche más importante del cine y fue también el momento en que el nombre de Jennifer Aniston comenzó a sonar con fuerza.

Si bien Jen y Brad oficializaron su divorcio en tras el escándalo por le romance del actor con Jolie mientras filmaban Sr y Sra Smith, mucha agua pasó debajo del puente y de un tiempo a esta parte la dupla se ha vuelto a conectar. “Llevan siendo amigos desde hace un tiempo y se escriben a menudo. No es nada nuevo, a él no le costó conseguir su número de teléfono”, contó una fuente cercana al actor a People.

Aunque se trataría de solo una amistad, el encuentro de ambos en los Sag Awards hizo que muchos se preguntaran si algo más pasaba ahí.

Esa noche de hecho Brad continuó con la humorada y habló de hacerse un perfil en Tinder, pero nada de lo que dijo parece reflejar la realidad y la incognita continía.

Vale destacar que a lo largo de los años, el actor se ha paseado por la red carpet con hermosas mujeres. De hecho, Gwyneth Paltrow, una de sus novias más conocidas, estuvo junto a Pitt en la gala de los Oscar de 1996. La pareja se conoció en el rodaje de Seven, llegaron a comprometerse pero finalmente decidieron terminar todo en 1997. Actualmente, ambos son muy buenos amigos y suelen reunirse con frecuencia.

Pero sin dudas, con quien más veces pisó la alfombra roja de los Oscars fue con Angelina Jolie con quien hizo su debut en 2009 cuando él estaba nominado por El curioso caso de Benjamin Button y ella, por El intercambio. Pese a que no ganaron, si acapararon la mirada del público por su estilo incomparable que recordaba a las estrellas de los años dorados de Hollywood. De ahí en más, la dupla logró superarse en cada premiación a la que asistieron juntos hasta su divorcio.

Pero la primera mujer con la que Pitt paseó por la alfombra roja de los Oscar fue Juliette Lewis, que fue nominada como Mejor actriz de reparto por la película Cabo del miedo. Fue la primera novia conocida del actor, pero la joven, que por aquel entonces tenía solo 19 años, no ganó el premio y se llevó el título a la peor vestida de la noche, especialmente por su peinado trenzado.