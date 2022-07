Cuando era chica, Cameron Díaz soñaba por ser zoóloga, y aunque el estudio no era lo suyo, lo que más quería era irse de Longbeach (California) para viajar y recorrer el mundo. La rubia descubrió que el modelaje podría ser la llave para cumplir sus sueños, y a través de un podcast, en los últimos días, aseguró que esta experiencia la llevó a vivir uno de los momentos más oscuros de su vida.

Cameron Díaz reveló detalles sobre su oscuro pasado antes de ser actriz

“Empecé trabajando en restaurantes y comercios de yogur helado y en la oficina de mi mamá. Pero cuando empecé a modelar, era una especie de salida. No tenía aspiraciones de ir a la universidad, pero odiaba la escuela” comenzó diciendo Cameron en el podcast Second Life.

Como muchas otras figuras de Hollywood, en sus inicios la actriz dedicó su tiempo a trabajar en otros empleos que poco tenían que ver con la industria cinematográfica, antes de convertirse en una celebridad. Cameron Díaz realizó algunos trabajos como modelo de catálogo y juntó el dinero necesario para mudarse a la capital francesa.

Cameron Díaz reveló detalles sobre su oscuro pasado antes de ser actriz

“Estuve un año completo y no trabajé un día. No pude reservar un trabajo para salvar mi vida. Luego lo conseguí, pero en realidad creo que era una mula que transportaba drogas a Marruecos, lo juro por Dios” confesó la protagonista de The Holiday, sobre su pasado como modelo durante principios de los noventa.

“Esto fue a principios de los noventa y me dieron una maleta cerrada con llave que tenía mis “disfraces”. En ese momento pensé ‘Soy esta chica de cabello rubio y ojos azules en Marruecos; estoy usando jeans rotos y botas de plataforma, con el cabello suelto, esto es realmente inseguro” agregó la actriz.

Cameron Díaz reveló detalles sobre su oscuro pasado antes de ser actriz

Según contó la artista, al momento de llegar al aeropuerto, no sabía que transportaba sustancias ilegales, por lo que entró en pánico y milagrosamente logró zafar, alegando que no era suya. Finalmente, Cameron logró salir de lo que podría haber sido una dura sentencia por tráfico de estupefacientes.

Luego de ocho años, Cameron Díaz anunció su regreso a la actuación de la mano de Netflix. La actriz realizará una nueva película junto a Jamie Foxx y al parecer la película se titularía “Back in Action”.

Cameron Diaz reapareció en público tras ser mamá y mostró por primera vez a su hija:

Cameron Diaz disfrutó de una salida en familia y se mostró por primera vez junto a la pequeña Raddix y su marido, Benji Madden.

Cameron Diaz reapareció en público tras ser mamá y mostró por primera vez a su hija (Guacamouly)



En las imágenes que compartió el sitio Guacamouly.com, la actriz de 47 años disfrutó de una cena en Petit Troir Valley, en Sherman Oaks. Relajada, la diosa lució un estilo casual para su outfit y eligió buzo, jeans, zapatillas.

Su marido, el líder de la banda Good Charlotte, mostró su particular estilo con gorra, buzo batik y jeans. En las fotos se puede ver a la pequeña Raddix, de un año y medio, en los brazos de su papá con un particular look de rayas y bluza azul.

Esta es la primera vez que la pareja decide mostrarse en pùblico tras el nacimiento de la niña, en febrero de 2020. Luego de la llegada de la pequeña, Cameron Diaz decidió alejarse de la actuación y dedicarse a la producción de su propia línea de vinos.

FF