Conmoción por la muerte de Álex Casademunt, ex Operación Triunfo

Alex Casademunt, ex integrante de la versión española de Operación Triunfo, falleció en Barcelona por un trágico accidente de motos.

El cantante tenía 39 años y era papá de una niña de dos. Según informaron medios locales, el siniestro se habría producido por un choque frontal con un colectivo de la línea 5 del servicio Mataró Bus, que circulaba sin pasajeros.

Además de ser músico, Alex Casademunt, era el cofundador de Sonsocks, una marca de medias muy populares en España.

El artista participó de la primera edición del certamen español y compartió competencia con David Bisbal, quien dedicó un emotivo mensaje a su colega. "Alex de mi corazón! he abrazado a mis tres hijos y he pensado en ella, En Bruna. Se que te has convertido en la estrella que más brilla en el cielo. Te quiero amigo mío", expresó.

“Esta madrugada me desperté para atender como muchas noches a mi hija pequeña y he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad”, agregó en Twitter.