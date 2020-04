Coronavirus: una modelo italiana sigue dando positivo a 60 días de su diagnóstico

La modelo italiana Bianca Dobroiu confirmó que sigue dando positivo en el test de coronavirus, a 60 días de haber sido diagnosticada.

La joven de 22 años fue el primer caso de la enfermedad en Boliña, Italia, y, a pesar de no tener más síntomas, el virus sigue en su cuerpo. "Después de 52 días, aquí está el nuevo resultado. Bueno, nuevo no es porque nunca ha sido diferente desde hace casi dos meses", relató en Instagram donde compartió los resultados del sexto test.

"Parece que nada cambió y la cosa actualmente me asusta un poco. No es normal todo esto, y aún más si yo desde el 10 de marzo ya no tengo síntomas. Físicamente es como si no tuviera nada, cero absoluto. Claramente estoy débil a veces, pero después de dos meses encerrada en la habitación creo que también es normal", disparó.

A pesar de que se sabe muy poco sobre el COVID-19, los expertos aseguran que someterán a Bianca a nuevas pruebas, según informó el diario local La Stampa. Mientras tanto, deberá permanecer en cuarentena dentro de su casa a la espera del resultado negativo.