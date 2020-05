Daniel Radcliffe y otras celebridades leen Harry Potter para los fans

los fans de Harry Potter pueden declararse satisfechos luego de que J.K. Rowling diera a conocer que Daniel Radcliffe, quien le dio vida al niño mago, junto a otras grandes celebrities se tomarán el tiempo para leerl el primer libro de la exitosa saga mágica: Harry Potter y la piedra filosofal. La lectura será a través de videos que quedarán disponibles en el sitio oficial y en Spotify con acceso gratuito.

El martes, Radcliffe inició la propuesta titulada "Harry Potter en casa", con el capítulo The Boy Who Lived, y en un video, diferentes celebrities adelantaron que también sumarán sus voces. Ellos son Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Eddie Redmayne, y Noma Dumezweni, aunque aún no se sabe quién leerá el capítulo dos. "Es tiempo de leer Harry Potter juntos. ¿Cuál es tu parte favorita del primer libro?", le preguntó el actor a sus fans.

"Tenemos un regalo para vos,. A partir de hoy, increíbles amigos del Mundo Mágico se turnarán para leer el libro uno de Harry Potter. Y para comenzar con el capítulo 1, creemos que estará de acuerdo en que tenemos el narrador perfecto... ", anunció la autora en Twitter.

Surprise! We've got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.



And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator...⚡️ #HarryPotterAtHome

https://t.co/w9K77akbou pic.twitter.com/Q03PmjeD5d