Daniel Radcliffe, "No me sentía cómodo con la persona que era cuando estaba sobrio”

Daniel Radcliffe (30) hizo referencia a uno de los momentos más difíciles de su vida. Mientras el mundo de la actuación estaba a sus pies, la fama lo superó totalmente y cayó en una de las peores adicciones: el alcoholismo y los excesos. Con tan solo doce años, logró ser unas de las celebridades más aclamadas. Su familia y amigos fueron un pilar importante para superar lo negativo de aquella etapa.

“Si salía a tomar algo, me emborrachaba y me daba cuenta de que llamaba mucho la atención porque no era simplemente un chaval bebiendo, era Harry Potter pasándose con el alcohol en un bar", reveló el reconocido actor en diálogo con BBC Radio.

Luego, continuó: "El problema es que al darme cuenta de que todo el mundo me estaba mirando porque estaba muy borracho la única solución que se me ocurría era seguir bebiendo más para ver si se me olvidaba de que lo estaban haciendo. Mucho de ese problema con la bebida ocurrió cuando se acercaba el rodaje de las últimas películas de Potter".

"También cuando terminé de hacerlas. Porque estaba en estado de pánico porque no sabía qué iba a ser de mi vida después de esta etapa. No me sentía lo suficientemente cómodo con la persona que era cuando estaba sobrio”, detalló el artista al radial y, en una entrevista con el programa de televisión de Seth Meyer hizo referencia a la obra de teatro en honor a la histórica saga: "Me han preguntado muchas veces que cuándo voy a ir al teatro a ver esta obra".

"Siempre tengo la sensación de que doy una respuesta muy aburrida. Lo cierto es que es muy probable que nunca lo haga. Al menos no tengo planes de momento. Pero no porque piense que eso podría hacerme entrar en alguna clase de crisis existencial o algo parecido. Simplemente no creo que esa fuera una velada muy relajante para mí”, confesó contundente.