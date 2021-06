Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things, fue descubierta en las calles de Nueva York con Jake Bongiovi, el hijo del cantante Bon Jovi.

Las fotos fueron difundidas por Guacamouly.com quien mostró a la flamante pareja paseando por la Gran Manzana. En las imágenes, Jake lució una bermuda a rayas, calzado deportivo y una camisa playera. Mientras que Millie Bobby Brown, una pollera acampanada rosa y Winnie the Pooh, el perrito que Millie tiene como acompañante para controlar su ansiedad desde abril del año pasado.

Descubren a Millie Bobby Brown con el hijo de Bon Jovi en Nueva York. Foto: Guacamouly.com.

Los rumores de romance entre la actriz de 17 años y Jake comenzaron hace algunos meses pero ninguno se atrevió a confirmar el noviazgo hasta que el hijo del cantante se animó a subir una postal con Millie con quien, según parece, tiene una relación también de amistad.

El desgarrador mensaje de Millie Bobby Brown

Antes de vivir este especial momento, Millie Bobby Brown atravesó una difícil situación cuando sufrió la pérdida de su abuela.

La joven actriz compartió en sus redes sociales un desgarrador mensaje en donde se despidió de su familiar y además reveló los detalles más tiernos de su infancia junto a ella.

"No hay palabras que tengan sentido en este momento. No hay ningún sentimiento que señalar. La pérdida es algo tan complejo y paso por momentos en los que no puedo dejar de llorar y luego me río de todos los recuerdos, luego me siento en silencio y trato de comprender lo que pasó", comenzó en el extenso texto que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

El posteo está acompañado de un video en blanco y negro en el que se la ve a ella junto a su abuelita. "El Alzheimer es malo. Es cruel. Quitar la capacidad de alguien para recordar (...) Es tan difícil sentarse allí y mirar. Siempre seré tu Millie moos. Espero que me cuides y me protejas como lo hacías cuando era pequeña", agregó.

