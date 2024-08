Delfina Chaves es la protagonista de la nueva serie de Max Máxima,, la cual retrata la vida de la reina Máxima Zorreguieta. La actriz recibió grandes elogios por su gran interpretación del papel, hasta fue parte de escenas sexuales bastante picantes que generaron en su madre una reacción inesperada.

Delfina Chaves

Los detalles que contó Delfina Chaves

En una reciente entrevista que brindó para Urbana Play, Delfina Chaves reveló detalles de la serie que grabó para Max. Pero una de las escenas más divertidas de su relato fue el relato sobre cómo su madre le envió un mensaje luego de ver la escena subida de tono junto con su coprotagonista, la cual causó risas en el estudio.

Delfina Chaves

Aprovechó el momento para contar como fue todo el proceso del casting para lograr volverse la reina de los Países Bajos: “Mandé 8 videos al casting, pasaron como tres semanas y me llamaron para el “callback”. Ya en la segunda llamada me puse los lentes de contacto”, reveló Delfina Chaves. “En la tercera ronda, que fue en vivo con la directora, yo seguía sintiendo que me iban a rechazar. Cuando me informaron que había quedado seleccionada, honestamente no podía creerlo. Recuerdo que estaba manejando yendo a la casa de mi papá y me puse a temblar de la emoción”, detalló.

Delfina Chaves

Retomando con el mensaje que su mamá le envió sobre las escenas de contenido sexual, Delfina Chaves dijo “mi mamá vio el primer capítulo y me mandó un mensaje, en el que me dijo: ‘Ya vi tu escena de sexo. Así que ya puedo ver más allá de mis ojos’”, comentó entre risas por la incomodidad que esto le generó.

Luego de que todos los presentes se rieran por la anécdota de la hermana de Paula Chaves, la actriz siguió con su relato, “no sé qué significa, má, pero te amo” fue la respuesta que le dio Delfina Chaves, donde no quiso profundizar con lo que su mamá había escrito minutos antes.

Delfina Chaves

Además, a través de sus redes sociales hace algunos días contó la reacción que tuvieron muchos holandeses sobre la serie, relatando que gran parte de los espectadores encuestados votaron conque esas escenas los ponían incómodos, ya que lo tomaban “como si vieran a sus padres teniendo relaciones” detalló Delfina Chaves.

VDV