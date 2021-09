La icreíble vida de Edgar Vivar, "El señor barriga": bajó 100 kilos y era ginecólogo antes de dedicarse a la actuación

Se filtraron fotos del pasado de Edgar Vivar, más conocido como "El señor barriga", que previo a trabajar con Chespirito ejerció la medicina. ¡Y sus fans se quedaron atónitos cuando se enteraron la especialidad!



Mucho antes de ser convocado al éxito de El Chavo del 8, Vivar se desempeñó como ginecólogo. Pero en 1970, Chespirito lo convocó para sumarse al proyecto que lo catapultaría a la fama mundial. Y claro, no pudo decir que no.



Ahora, se filtraron algunas fotos de su pasado en donde queda a la vista que ejerció como médico ginecólogo y sus fans no ocultaron su sorpresa. Aunque cabe destacar que él en alguna oportunidad había hablado al respecto.

Edgar Vivar, más conocido como "El señor barriga" era ginecólogo.

"En mi época universitaria los estudiantes debíamos tener una actividad estética y yo escogí el teatro. Siempre me gustó, desde pequeño. Aunque no parezca, las dos profesiones van de la mano. Porque la medicina busca aliviar el dolor físico, y el arte el dolor del espíritu”, explicaba sin hacer mención directa a su especialidad si bien detalló que en ese entonces lo seguían convocando sus conocidos para que asistiera en algún parto.

El increíble cambio físico del Señor Barriga: bajó 100 kilos y está irreconocible

En 2008, el intérprete del Señor Barriga se sometió a una cirugía bariátrica que le permitió adelgazar 100 kilos.

“Comía desaforadamente y con seguridad había un hueco afectivo que quise llenar con comida. Hoy me siento sano, ligero, y puedo bailar y cantar en el escenario”, había dicho tras la intervención.

El Señor Barriga se sometió a una cirugía bariátrica que le permitió adelgazar 100 kilos.

Además explicó en ese entonces que la obesidad le había ocasionado varios problemas de salud, entre ellos, tromboembolias. Por este motivo y si bien los médicos dudaban en llevarlo al quirófano, finalmente decidió dar el paso para operarse.



“Ya estaba sumamente mal, así que las cosas se fueron dando. El Señor Barriga ya se terminó. Es un capítulo cerrado en mi vida hermosísimo, que yo le agradezco a la vida”, explicaba.