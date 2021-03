Mariah Carey fue demandada por su propio hermano

La publicación del libro autobiográfico "The Meaning of Mariah Carey", le está trayendo a Mariah Carey más dolores de cabeza que satisfacciones. En un capítulo la cantante se refirió a su familia y dijo que sufrió de abusos durante su infancia y su hermano mayor, Morgan, la demandó.

En otro segmento del libro, Mariah asegura que éste tuvo un comportamiento hacia ella agresivo y cruel. Morgan asegura que los dichos de Mariah son falsos y maliciosos y por éste y otras tantas manifestaciones que están plasmadas en el libro, decidió iniciarle una demanda judicial. En ese mismo pasaje de la biografía, la cantante de "Hero", entre otros tantos grandes éxitos de la canción, asegura que Morgan había agredido a su padre y a raíz de ese conflicto fue internada en un reformatorio por un largo tiempo. Morgan por su parte, asegura que su hermana miente.

En el libro no solamente se refirió a su hermano sino que también el resto de la familia fue involucrada en temas de abusos emocionales y físicos.

Morgan asegura que todas estas acusaciones vertidas por su hermana en la biografía, le causaron un daño irreparable y lo sumieron en una angustia extrema de índole mental y por lo tanto exige una compensación económica.

En una parte de la demanda, su abogado defensor escribió: "Todo esto le produjo a Morgan Carey la imposibilidad de seguir manteniendo económicamente a su familia por la vergüenza que le impide salir a la calle. Además, perdió la capacidad de disfrutar se sus actividades de la vida cotidiana".

No solamente Morgan está enfurecido con Mariah sino que también su otra hermana, Alison quien fuera acusada por la cantante de haberla introducido en la prostitución.

La triste historia detrás de la canción navideña de Mariah Carey

Tiempo atrás, Mariah Carey hizo referencia a su drama familiar cuando habló del clásico navideños "All I Want For Christmas Is You" , que fue uno de los filtros más usados recientemente para las historias de Instagram. Sin embargo, la historia detrás del popular tema oculta un triste relato.

"Siempre quise que la Navidad fuese perfecta, pero tenía una familia disfuncional que las estropeaba cada año", contó recientemente Carey en un documental. "Mi mamá intentaba hacer la Navidad divertida, pero no teníamos mucho dinero, así que a veces envolvía fruta o lo que fuese. Y entonces pensaba: 'Cuando crezca, no voy a permitir que esto ocurra, cada año tendré una Navidad perfecta", agregó la cantante sobre su dura infancia