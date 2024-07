Barbara Butch participó en la gran inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 que se realizó el pasado 26 de julio, la misma duró varias horas y representó la moda e historia del país. Sin embargo, entre los distintos homenajes que se realizaron a los diferentes deportes que formarán parte de la reconocida competencia, se generó una polémica por la participación de la DJ francesa y cómo decidió vestirse.

Todo comenzó cuando la artista apareció en una gran mesa con otras personas mientras tocaba su música en el gran evento, esa imagen muchos usuarios de las redes sociales lo tomaron como una burla a la "Última Cena", la famosa pintura de Leonardo da Vinci inspirada en el banquete que Jesús de Nazareth tuvo con sus discípulos. Al ver estas versiones, varios decidieron atacar directamente a la DJ francesa.

Luego de dejar pasar algunos días, Barbara se volcó en su página oficial de Instagram para realizar un fuerte descargo. Primero subió su comunicado en inglés y después en francés. Lo primero que aclaró en la publicación es que disfrutó mucho de ser parte de los Juegos Olímpicos y agradeció a cada uno de sus fanáticos que la apoyaron y defendieron.

Además, Barbara Butch explicó cuál fue siempre su objetivo en su carrera musical: "Mi compromiso siempre ha sido hacer bailar a todos, y hacer una nación en la pista de baile a mi manera. A través de mi trabajo de DJ y mi activismo, siempre he promovido el amor y la inclusividad, para mí esto es lo que salvará al mundo cuando se esté cayendo a pedazos".

Que más dijo Barbara Butch en su fuerte descargo

Sin embargo, lo que más le llamó la atención a sus fieles seguidores, fue cuando la artista detalló la clase de ataques que estuvo recibiendo: "Soy el objetivo de otro ciberacoso, y uno particularmente violento. Aunque al principio decidí no hablar para dejar que estas personas se calmen, los mensajes que recibo son cada vez más extremos. Todo porque he tenido el honor de representar la diversidad de mi país a través del arte y la música, junto a otros artistas e intérpretes que admiro".

La publicación de Barbara Butch.

Por último, Barbara Butch escribió junto a un comunicado oficial de sus representantes: "Nunca me he avergonzado de quién soy, y asumo la responsabilidad por todo, incluyendo mis decisiones artísticas. Toda mi vida, me he negado a ser una víctima: no me voy a callar. No tengo miedo de aquellos que se esconden detrás de una pantalla, o un seudónimo, para escupir su odio y frustraciones. Lucharé contra ellos sin temblar nunca. Estoy comprometida y estoy orgullosa. Orgullosa de lo que soy y de lo que encarno, tanto para mis seres queridos como para millones de franceses".

J.C.C