Sofía Martínez es una periodista deportiva que fue haciéndose su lugar desde el mundial de Qatar 2022 donde entrevistó a varios jugadores de fútbol del seleccionado nacional para después ser compartido a través de streaming. En la actualidad, se encuentra cubriendo los Juegos Olímpicos en París en donde se están viviendo jornadas muy intensas.

Sofía Martínez

La entrevista con el tenista Húngaro

La semana pasada arrancaron las actividades de competición en los Juegos Olímpicos de París 2024 lo que les brindó la posibilidad a muchos de los periodistas que se encuentran cubriendo la competición realizar entrevistas a los deportistas antes o después de sus presentaciones. Este fue el caso de Márton Fucsovics, un carismático tenista que se volvió fanático del mate y realizó un recuerdo imborrable de este.

Márton Fucsovics y Sofía Martínez

Sofía Martínez logró realizarle una entrevista a Márton Fucsovics luego de lo que fue la apertura de los Juegos Olímpicos de País 2024 del pasado viernes, en esta la periodista aprovechó para preguntarse sobre su tatuaje, su amor por el mate y este habló sobre Lionel Messi. “Amo el mate. Lo estoy bebiendo hace tres meses y creo que mi vida ha cambiado por eso”, relató el tenista en el inició de la entrevista luego de ser consultado por ella sobre el tatuaje en su brazo.

Márton Fucsovics

Sofía Martínez aprovechó a indagar más sobre el último tatuaje del jugador que es extraño en personas de otra nacionalidad. “Uno de mis amigos me dijo que era algo muy saludable y que era bueno para el estado de ánimo y me da mucha confianza asique me siento mucho mejor desde que estoy bebiendo mate”, relató mostrando el mate que tiene tatuado en su brazo Márton Fucsovics.

A pesar de que no es una costumbre común de Hungría sino que pertenece a la cultura Argentina contó que vio a varios jugadores de fútbol tomándolo y le llamó la atención, además de que su amigo le explicó lo bueno que es. “Lionel Messi lo toma y parece que funciona para ellos”, determinó el deportista sorprendiendo a todos los presentes y a su entrevistadora Sofía Martínez, lo que hizo que este video rápidamente se viralice en las redes.

VDV