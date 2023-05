Quentin Tarantino volvió a ser objeto de controversia debido a su fetiche peculiar por los pies de las mujeres. En los últimos días, surgió una historia impactante que podría confirmar la obsesión del director de cine con esta parte del cuerpo femenino.

Según el testimonio de un exgerente del club nocturno y de striptease Crazy Girls, Tarantino pagó la impresionante suma de 10 mil dólares para cerrar el sector VIP del local y cumplir con su fetiche más íntimo.

El relato detallado de este intrigante episodio fue revelado en el podcast "Get in the Car" por un exempleado del club conocido como Lowlife. El testimonio de Lowlife describe cómo Quentin Tarantino se tomó la libertad de cerrar el exclusivo sector VIP del club para su propio disfrute. “Él estaba sentado, mientras la chica estaba a punto de hacer su show, mientras se sacaba la parte de arriba. Él la levantó, la lanzó sobre el maldito asiento, le sacó las botas una por una y simplemente comenzó a lamer las plantas de los pies y a chuparle los dedos“, reveló.

Quentin Tarantino. Fuente: AFP.

Lowlife describió cómo Tarantino dejó los dedos de la bailarina "como si fueran ciruelas", debido al intenso enrojecimiento causado por su ávido lamido. Estos detalles impactantes fueron presenciados por el exgerente del club a través de las cámaras de seguridad.

El episodio en cuestión duró alrededor de 30 minutos, tiempo durante el cual Tarantino se deleitó con su fetiche mientras disfrutaba de la exclusividad del club nocturno. Según los informes del podcast, el director habría solicitado expresamente que la bailarina seleccionada tuviera atributos físicos notables, incluyendo un pecho y trasero prominentes.

La fijación de Quentin Tarantino por los pies

No es la primera vez que Quentin Tarantino es vinculado a su fijación por los pies femeninos.

​ Uma Thurman bailando descalza en "Pulp Fiction".

En películas como "Pulp Fiction", "Kill Bill", "Jackie Brown" y "Death Proof", han presentado de manera prominente planos detallados de los pies de sus actrices. Estos elementos estéticos han sido considerados una marca distintiva de su estilo cinematográfico.

​ Thurman en una escena de "Kill Bill".

​ Quentin Tarantino. Fuente: AFP.

Si bien no hay confirmación oficial ni declaración por parte de Quentin Tarantino respecto a esta polémica historia, el testimonio del exgerente del club ha generado un gran revuelo en la industria del entretenimiento y ha vuelto a poner el foco en el peculiar fetiche del director.

VO