El mal momento del padre de Taylor Swift: enfrentó a un ladrón

El padre de Taylor Swift vivió un mal momento el pasado 17 de enero cuando un ladrón irrumpió en su penthouse de la ciudad de San Petersburgo. Dicha noticia trascendió luego de que lo confirmaran desde el Tampa Bay Times. Afortunadamente, la historia tuvo final feliz.

Scott Swift regresaba a su propiedad, ubicada en el lujoso complejo Vinoy Place Tower y valorada en 4 millones de dólares, cuando fue sorprendido por le hombre que había ingresado a su casa. El intruso, luego identificado como Terrence Hoover, de 30 años y con antecedentes, habría usado las escaleras de emergencia para subir 13 pisos e ingresar en la propiedad.

Taylor Swift’s dad punches a St. Augustine man accused of burglarizing his $4 million dollar penthouse in St. Petersburg, according to police. @wjxt4 https://t.co/chnnOOPa16 pic.twitter.com/t7BCqq9Bp5