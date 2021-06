El memorable concierto de los Backstreet Boys y N´Sync por la comunidad LGBT+

En la década del ´90 los Backstreet Boys y N´Sync, revolucionaron a los adolescentes de entonces con sus pegadizas canciones que hicieron historia, muchas de las cuales, a modo de himno, aún se siguen cantando. Para deleite de los fanáticos, algunos integrantes de ambas bandas se unieron para llevar a cabo un nuevo proyecto "Back-Sync" y ahora unidos, interpretar los temas de ambas agrupaciones.

Días pasados se presentaron en la marcha del orgullo gay que se realizó en Los Ángeles, y como apoyo a la comunidad LGBT+ brindaron un concierto. Lance Bass, Joey Fatone y AJ Mclean y Nick Carter, interpertaron "Bye, bye, bye", "I Want It That Way", entre otros hits, ante la multitud que a la par de ellos entonaban los reconocidos temas.

Más allá del proyecto artístico que están llevando a cabo, entre ellos forjaron un fuerte vínculo de afecto, el que muestran a los miles de sus seguidores en las redes, compartiendo ocurrentes videos.

Así fue como se los vio recreando una escena de "Friends", entrando un sillón a la casa y muy divertidos interpretando los personajes de la exitosa serie. También publican sus ensayos y varios de los momentos que comparten.

Si bien están súper entusiasmados con esta nueva etapa artística, la idea es que se junten los 5 integrantes de cada una de las dos bandas, porque aseguran que esa sería la única manera de que pueda funcionar.

Las Boybands que revolucionaron una década

Los Backstreet Boys se formaron en el año 1993 y estuvo integrada por AJ Mc Lean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson y fue la boyband más vendida de todos los tiempos con un récord que superó las 100 millones de producciones musicales

Por su parte N´Sync, también estadounidenses, se formaron a fines de la década y vendieron más de 56 millones de copias en todo el mundo. Tuvieron el privilegio de ser apadrinados por un magnate millonario que los ayudó a dar el empujón que lo catapultó en la fama.

N´Sync y BackStreet Boys, las bandas furor de los 90.

Integrada por Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez, tomaron el nombre de la última letra de los nombres de sus integrantes y tuvieron el privilegio de aparecer en uno de los capítulos de Los Simpsons.

También tuvieron el privilegio de ser nominados a los Grammy, participar del Súper Bowl y cantar con grandes de la música como Britney Spears, Michael Jackson, Gloria Stedan y Celine Dion.

LP