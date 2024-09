Rocío Igarzábal compartió a través de sus redes sociales el emotivo momento que vivió en México, mostrándole a sus seguidores un video grabado por su hija Lupe; en este se podía ver que Milton Cámara, pareja de la actriz hace más de 10 años, le estaba pidiendo matrimonio a la ex Casi Ángeles.

Rocío Igarzábal, Lupe y Milton Cámara

La emotiva propuesta de matrimonio a Rocío Igarzábal

La actriz, al igual que su pareja, vienen compartiendo con sus seguidores varias fotos y videos de su viaje por México, destino súper especial, ya que ambos se conocieron allí pero ahora viven los paradisíacos paisajes junto a su hija. En estas vacaciones aprovecharon para recorrer distintos puntos turísticos y probaron comida mientras revivían recuerdos. Lo que Rocío Igarzábal no esperaba era la sorpresa que su hija y novio le tenían.

Lupe y Milton Cámara

En el día de ayer la ex Casi Ángeles compartió un video de se puede ver el momento en que Milton Cámara le pide matrimonio. “Este video lo grabó Lupi. No me imaginaba nada de lo que iba a pasar. Pero fue como una película.. o es como una película. Dicen que a veces la realidad supera la ficción. Y si, este momento superó todo lo imaginado para este viaje. En fin... nos casamos”, plasmó todavía emocionada Rocío Igarzábal en su publicación.

Durante el video se puede ver a la actriz tapándose la cara con las manos, no pudiendo creer lo que está sucediendo para después abrazar y darle un beso a Milton Cámara. “Todavía no dijo que sí”, se escucha decir a su pareja mientras Rocío Igarzábal llora de la emoción. Todas las personas que pasaron a su alrededor durante ese momento aplaudieron a la feliz pareja.

Rocío Igarzábal, Lupe y Milton Cámara

Días atrás, la modelo compartió una serie de fotos con Lupe, su hija y su pareja donde se los ve disfrutando de estas vacaciones en México. "Saben todo lo que esto significa para mi… y si no lo saben… la hago corta. México me cambió la vida hace 10 años. Acá conocí a Milton”, agregó en la publicación. “Me terminé de abrazar en muchos aspectos. Acá me enteré que Lupita venía en camino. La música empezó a hacerme volar de muchas maneras”, cerró Rocío Igarzábal.

Lupe

Tanto para ella como para Milton Cámara, México es especial porque se conocieron en dicho país, ahora 10 años después de estar en pareja volvieron con su pequeña hija Lupe. Lo que significó un viaje muy lindo, llenó de amor y recuerdos para Rocío Igarzábal y su familia, y se tornó aún más especial con la propuesta de su novio.

VDV