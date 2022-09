Enrique Iglesias quiere presentarle "un novio ruso" a Tamara Falcó

Pese al mal trago que está viviendo Tamara Falcó tras la separación de Iñaki Onieva, la empresaria tiene el apoyo de sus seres queridos. Entre ellos, el de su hermano Enrique Iglesias, quién al parecer intenta que la marquesa se tome todo con humor.

Según ella misma relató el cantante ya tiene planes para el futuro amoroso de la socialité, y es que planea presentarle a alquien.

Falcó, en diálogo con El Hormiguero, reveló la insólita sugerencia que tuvo su hermano. Al enterarse de la cancelación del compromiso, Enrique Iglesias quiso que su hermana siguiera con su vida: “Mi hermano Enrique, en vez de hablarme de eso, me dice ‘tengo un novio ruso para ti’”.

Tamara Falcó anunciaba su compromiso con Iñaki Onieva.

Aunque eso no la convenció del todo a Tamara por el conflicto bélico que atraviesa aquel país. "¡Enrique, que estamos a sábado! Hombre que no, se lo van a llevar.", soltó entre risas y muy buen humor la empresaria. “No me has entendido, hay muchos rusos que ya se han ido de su país y que ahora están en Estados Unidos”, indicó el músico.

Tamara Falcó habló sobre la posibilidad de volver a creer en el amor

Lejos de cerrarse a encontrar un nuevo amor, Tamara reflexionó sobre "los hombres", de quienes dice que no piensa que sean todos iguales.

"Mi padre era un señor, aunque hay otros miembros de mi familia que no tanto, pero tengo amigos estupendos que jamás harían daño a una mujer. Esto es de una persona en concreto y pasa en los dos géneros. Y ahora posiblemente en el él, ella, elle, también", le contestó a cuando Pablo Motos cuando le preguntó si desconfía de todos los hombres o considera que puede volver a enamorarse.

Iñaki Onieva y Tamara Falcó, en épocas más felices.

El conductor de El Hormiguero, le deseó lo mejor: "Tamara, lo que te deseamos todos es que, dada tu posición y lo expuesta que estás, pases pronto de esto, intentes ser feliz y que bajo ningún concepto nadie intente convertirte en una mártir".

A pesar de vivir una semana intensa en cuanto a su vida personal, Tamara Falcó no lloró en el set y fue muy contundente al explicar cada detalle de este difícil momento. “Soy muy creyente y todo pasa por algo”, sentenció.