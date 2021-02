Evan Rachel Wood rompió el silencio y reveló que fue abusada por Marilyn Manson

Tras años de hablar de los abusos que sufrió, pero sin revelar detalles de la persona que los causó, Evan Rachel Wood finalmente rompió el silencio y confirmó que fue Marilyn Manson (Brian Warner) quien abusó de ella física y psicológicamente durante el tiempo en que fueron pareja,

La actriz de Westworld y el cantante comenzaron a salir en 2007 y estuvieron comprometidos por 8 meses en 2010 que Evan terminó finalmente con la relación.



“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años”, escribió la actriz estadounidense, de 33 años, en su perfil de Instagram y en un comunicado enviado a la revista Vanity Fair.



“Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, continuó Evan en su descargo.



Tras hacer su denuncia, Wood estuvo compartiendo testimonios de otras mujeres que vivieron los tormentos del artista. Se trata de Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan y una mujer que se dio a conocer como Gabriella.

Pese a que en otros años los representantes de Manson han negado las declaraciones de otras mujeres, todavía no hubo respuesta a las palabras Evan Rachel Wood. De hecho, el músico ha demostrado no poder hablar de su ex en el pasado. En 2020, terminó abruptamente una entrevista con el sitio de música británico Metal Hammer cuando le mencionaron a la actriz.



Lejos de callar sobre los maltratos, Manson ha hecho polémicas declaraciones durante su relación con Wood. De hecho en una entrevista de 2009 con Spin, dijo que había tenido fantasías sobre “romperle el cráneo con un mazo’. También, contó como se cortó más de 150 veces en la cara y el cuerpo cuando la joven se negó a atender sus llamadas: "Quería mostrarle el dolor por el que me hizo pasar. Fue como, ‘Quiero que veas físicamente lo que has hecho”, afirmó en aquel momento.