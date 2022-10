Gerard Piqué, presente en el último videoclip de Shakira: "Me dejaste por tu narcisismo"

Finalmente, Shakira presentó "Monotonía" junto a Ozuna. Un videoclip en el que hace clara alusión a Gerard Piqué, quien aparece como protagonista con una bazuca en la mano con la que perfora el pecho a la cantante colombiana.

El actor que personifica a Piqué, está vestido como cuando el futbolista apareció en el video de "Me enamoré" en 2017. Una referencia contundente que la oriunda de Barranquilla no dudó en sumar a su último hit para dejar bien en claro que el culpable de su "corazón ensangrentado" es ni más ni menos que el padre de sus hijos.

El actor que personifica a Piqué, vestido como él en el video de "Me enamoré".

Tanto como en el videoclip del 2017 como en el actual, se puede ver como Gerard Piqué viste un pantalón gris con un buzo con capucha en tono blanco. En "Monotonía" no se le puede ver la cara al actor que personifica al futbolista, pero su contextura física es muy parecida a la del catalán.

La aparición de Gerard Piqué en el video de "Me enamoré" con la misma ropa del actor de "Monotonía".

La aparición de Gerard Piqué en el video de "Me enamoré" con la misma ropa del actor de "Monotonía".

En la grabación se puede ver a una Shakira totalmente devastada, con lágrimas en los ojos y tirada en el piso. Con un agujero en el pecho luego de que su ex se lo perforara con una bazuca. Incluso, en otra escena se ve como varias personas pisotean el corazón de la colombiana, quien muerta de dolor se queda petrificada sin poder hacer nada.

El actor que personifica a Piqué, vestido como él en el video de "Me enamoré".

Sobre el final, Shakira logra "guardar" su corazón en una caja fuerte. Una esperanza para el futuro, para cuando encuentre a quién darle nuevamente la llave del amor.

Otro detalle que no pasa desapercibido es que la nacida en Barranquilla dispara fuerte contra su ex al llamarlo "narcicista".“Me dejaste por tu narcisismo”, dice la letra mientras en el videoclip se puede ver como "el falso Gerard Piqué" le da en el corazón a Shakira con una bazuca.

El mensaje de Shakira tras el lanzamiento de Monotonía

El hit de la colombiana ha generado gran expectativa y en poco más de una hora de haber sido publicado en YouTube, Monotonía consiguió más de 400,000 likes y cerca de 100,000 visualizaciones.

Agradecida por la repercusión y apoyo, Shakira escribió un mensaje en sus Stories de Instagram: "Gracias a toda mi gente. Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo", dijo junto a un emoji en forma de corazón.

Shakira lanza Monotonía y agradece a sus fans por el gran recibimiento y apoyo.

Qué dice la letra de "Monotonía", de Shakira y Ozuna

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

De repente ya no eras el mismo

Me dejaste por tu narcisismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Eh eh eh

Tú distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no daba' ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando

Este amor no ha muerto

Pero está delirando

Ya de lo que había ya no hay na'

Te lo digo con sinceridad

Tú estás frío como en Navidad

Es mejor que esto se acabe ya

No me repitas la movie otra vez, que esa ya la vi

Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí

Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario, y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos

Eh eh eh