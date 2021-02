¡Argentina presente! Conocé a todos los nominados para los Globos de Oro 2021

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, junto con invitados famosos, revelaron los nominados a los Globos de Oro. Es importante resaltar que la Argentina está presente de la mano de una reconocida actriz.

El prestigioso evento suele incluir un poco de sorpresa cada año, y este año seguramente no es diferente.

Además, la gran revelación de "Gambito de dama", Anya Taylor-Joy pone a nuestro país en lo alto y genera mucha expectativa.



Cabe destacar que la transmisión de la premiación podrá verse por TNT (doblado al español) y TNT Series (en idioma original) que transmitirán desde Beverly Hills, California, el domingo 28 de febrero a las 19:00 (MEX), 20:00 (COL) y 22:00 (ARG/CHI/BRA)

Conocé la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2021

Mejor película, Drama

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Mejor Película Comedia o musical

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Mejor Actriz en Película Drama

Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day, The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Mejor Actor en Película Drama

Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

James Corden, The Prom

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Dev Patel, The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg, Palm Springs

Mejor banda sonora original en una película

The Midnight Sky

Tenet

News of the World

Mank

Soul

Mejor actor de reparto en una película

Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Jared Leto – The Little Things

Bill Murray. On the Rocks

Leslie Odom Jr – One Night in Miami

Mejor Director

Emerald Fennell – Promising Young Woman

David Fincher – Mank

Regina King – One Night in Miami

Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7

Chloé Zhao – Nomadland

Mejor Película Extranjera

Another Round

La Llorona

The Life Ahead

Minari

Two of Us

Mejor Película Animada

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers

Mejor actuación actriz película drama

Viola Davis – Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day – The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Mejor actuación actor película drama

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins – The Father

Gary Oldman – Mank

Tahar Rahim – The Mauritanian

Mejor actuación actriz en película comedia o musical

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

Kate Hudson – Music

Michelle Pfeiffer – French Exit

Rosamund Pike – I Care a Lot

Anya Taylor-Joy – Emma

Mejor actuación actriz en película comedia o musical

Sacha Baron Cohen – Borat Subsequent Moviefilm

James Corden – The Prom

Lin-Manuel Miranda – Hamilton

Dev Patel – The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg – Palm Springs

Mejor actriz de reparto en película

Glenn Close – Hilbilly Elegy

Jodie Foster – The Mauritanian

Olivia Colman – The Father

Amanda Seyfried – Mank

Helena Zengel – News of the World

Mejor actriz de reparto en película

Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Jared Leto – The Little Things

Bill Murray – On the Rocks

Leslie Odom Jr – One Night in Miami

Mejor serie de televisión, drama

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Mejor serie comedia

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Schitt's Creek

Ted Lasso

Mejor miniserie, antología o película para televisión

Normal People

The Queen's Gambit

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión, drama

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Emma Corrin, The Crown

Laura Linney, Ozark

Sarah Paulson, Ratched

Mejor actuación de un actor en una serie de televisión, drama

Jason Bateman, Ozark

Josh O'Connor, The Crown

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Al Pacino, Hunters

Matthew Rhys, Perry Mason

Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión, comedia o musical

Lily Collins – Emily in Paris

Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Elle Fanning – The Great

Jane Levy – Zoey's Extraordinary Playlist

Catherine O'Hara – Schitt's Creek

Mejor actuación de una actriz en miniserie, antología o película para televisión

Cate Blanchett, Mrs America

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Shira Haas, Unorthodox

Nicole Kidman, The Undoing

Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit

Mejor interpretación de un actor en una miniserie, antología o película para televisión

Bryan Cranston, Your Honor

Jeff Daniels, The Comey Rule

Hugh Grant, The Undoing

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Mejor actriz de reparto en una serie de televisión

John Boyega, Small Axe

Brendan Gleeson, The Comey Rule

Daniel Levy, Schitt's Creek

Jim Parsons – Hollywood

Donald Sutherland – The Undoing

Mejor actor de reparto en una serie de televisión

John Boyega – Small Axe, "Red, White and Blue"

Daniel Levy – Schitt's Creek

Brendan Gleeson – The Comey Rule

Jim Parsons – Hollywood

Donald Sutherland – The Undoing



Cómo será la transmisión de los Golden Globes 2021

Los Golden Globe Awards® celebran su 78ª edición en una ceremonia que será transmitida por TNT y TNT Series el domingo 28 de febrero a partir de las 19:00 (MEX), 20:00 (COL), 22:00 (ARG/CHI/BRA) desde Beverly Hills, California. Media hora antes de la ceremonia podremos disfrutar del Pre-show TNT Punto de encuentro, ideado especialmente para los fans, en donde se brindarán los detalles de la ceremonia y los favoritos del cine y la televisión.

La 78ª edición de los Golden Globe Awards se llevará a cabo en el Beverly Hilton de la ciudad de Beverly Hills, California, y serán conducidos por las actrices Tina Fey y Amy Poehler.

Cada año, los Golden Globe Awards® marcan el inicio de los premios que se entregan en la industria del cine y la televisión, y tanto sus nominaciones como sus ganadores sirven como un barómetro de aquellas producciones que serán las favoritas de las distintas ceremonias de reconocimiento de la temporada. Los Golden Globe Awards® son organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y la premiación destaca 25 categorías (14 de cine y 11 de televisión), en donde se premian actores, actrices, directores y producciones, entre otras cosas.

Por otro lado, cabe recordar que, debido a la emergencia sanitaria global, el calendario de temporada de premios sufrió retrasos, pero ahora ya todo está listo para iniciar con la Temporada de Premios 2021 de la mano de los Golden Globe Awards ®, que son otorgados por medio de votaciones de una centena de periodistas especializados, quienes eligen por mayoría a sus dos categorías preferidas (14 en cine y 11 en televisión).

De igual manera se sabe que en la ceremonia se hará un reconocimiento especial a la trayectoria de la icónica actriz Jane Fonda con el Premio Cecil B. DeMille. Asimismo, Norman Lear recibirá el premio Carol Burnett .