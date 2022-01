Jason Momoa y Lisa Bonet se separaron tras 17 años juntos

“Nos liberamos el uno al otro para ser lo que estamos aprendiendo a llegar a ser”, escribió Jason Momoa tras hacer oficial su separación de Lisa Bonet.



La pareja se casó en 2017 pero estaban juntos desde hace diecisiete años y tienen dos hijos en común.

Por qué se separaron Jason Momoa y Lisa Bonet

En el mensaje de Instagram, Momoa hizo hincapié en "los momentos difíciles" que tuvieron que atravesar como el mundo entero, en un contexto de pandemia. Al parecer, tras cuatro años de matrimonio y diecisiete años juntos, no han podido sobrellevar las diferencias que surgieron en esta "nueva realidad".

Momoa y Bonet en familia: sus hijos se llaman Lola Iolani Momoa y Nakoa Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa.

Eso sí, el actor de Aquaman sostuvo que el amor que se tienen el uno al otro "continuará y evolucionará".



En el emotivo comunicado de Jason Momoa explica que junto a su ex quisieron hacer pública la ruptura, no porque crean que su relación debe ser noticia, sino porque necesitan seguir con sus vidas; con dignidad y honestidad.

Jason y Lisa Bonet se casaron en 2017 - sólo cuatro años- pero estuvieron juntos durante 17 años.

Además, dejó entrever que la decisión fue tomada en buenos términos por el amor que los une a sus hijos en común.

Cómo se conocieron Jason Momoa y Lisa Bonet

Los actores se conocieron en 2005, pero hasta el 2017 no se casaron. Durante estos años, tuvieron dos hijos. Bonet estuvo casada con el cantante Lenny Kravitz, y con él tuvo una hija, la actriz Zoë Kravitz (Divergente, Big Little Lies).

Lisa Bonet junto a Momoa en el estreno de la última temporada de "Game of Thrones"

Lisa Bonet se hizo famosa gracias a la serie The Cosby Show que se emitió de 1984 a 1992. Después, la actriz también ha trabajado en películas como El corazón del ángel (1987), Enemigo Público (1998) o Alta Fidelidad (2000) entre otras.

La pareja en tiempos mejores: Momoa era famoso por llevarse súper bien con Lenny Kravitz, ex de Bonet.

Por su parte, Jason Momoa, que empezó su carrera de la mano de Baywatch, consiguió mayor visibilidad gracias a su interpretación en "Game of Thrones" y luego al interpretar a Aquaman en las películas de Warner Bros basados en los cómics de DC.



Este año el actor estrenará la secuela de Aquaman, Aquaman and the Lost Kingdom.